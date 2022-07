Muore a 22 anni per un malore mentre è alla guida della sua auto. La tragedia alle prime luci dell’alba a Guardia Mangano, frazione di Acireale, in provincia di Catania.

La vittima un ventiduenne

La vittima sarebbe rimasta uccisa da causa naturali nonostante la giovane età. Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava alla guida della sua automobile quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un muro.

Si pensava fosse un incidente

A soccorre il malcapitato è stato un medico che passava casualmente dal luogo dell’incidente ed ha immediatamente pensato che il giovane fosse rimasto vittima del trauma da impatto. Il medico ha prestato subito soccorso al malcapitato praticandogli il massaggio cardiaco in attesa del’arrivo di un’ambulanza.

L’arrivo dell’ambulanza

Sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione. Purtroppo però per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il 22enne non si è più ripreso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili urbani di Acireale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e confermare l’ipotesi del malore.

Altro incidente mortale a Marsala

Un uomo è morto, invece, in un altro indicente avvenuto a Marsala. Nello scontro fra il suo scooter ed un’autovettura ha perso la vita il conducente del primo mezzo

Il decesso ore dopo lo scontro

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri ma non era risultato fatale ma è deceduto nella notte l’uomo che era rimasto coinvolto nello scontro avvenuto sul lungomare Vincenzo Florio.

Dalle prima parziale ricostruzione sembra che la vittima si trovasse a bordo di uno scooter che, per cause che dovranno essere accertate, si è scontrato con un’auto.

L’identità della vittima

L’identità della vittima non è stata resa nota, si conoscono solo le sue iniziali che sono G. M. Si tratta di un uomo di circa 60 anni.