Per l’1 e 2 settembre a San Gregorio

Il Catania Ssd ha inaugurato il settore femminile. Nasce, infatti, il Catania Women e la società rossazzurra capitanata dal presidente Rosario Ross Pelligra ha affidato l’incarico di responsabile a Massimiliano Borbone.

Grella “Settore Women per noi è priorità”

Nel corso della sua carriera dirigenziale intrapresa nel 2011 ha sviluppato analoghi progetti con lusinghieri risultati. Il vicepresidente e amministratore delegato del Catania Ssd Vincenzo Grella osserva: “Lo sviluppo del settore Women è una priorità per qualsiasi società calcistica proiettata nel futuro, il know-how di Borbone è una base solida sulla quale costruire una struttura che dovrà essere sempre più articolata e, così come la prima squadra e le formazioni del settore giovanile, costantemente a caccia di successi”. Insomma, il club etneo che si appresta a disputare la serie D con la prima squadra, vuole essere all’avanguardia ed allestire anche un settore femminile di livello.

Il consigliere di amministrazione Giovanni Caniglia sottolinea: “Il Gruppo Pelligra intende privilegiare e supportare iniziative rilevanti per i giovani e per il territorio. Per il dipartimento femminile del Catania, immaginiamo un ruolo socialmente fondamentale”.

Borbone “Fiero di poter partecipare alla rinascita del Catania”

Massimiliano Borbone aggiunge: “Sono fiero e felice di poter partecipare alla rinascita del Catania, ringrazio la società per la fiducia. Il primo passo è promuovere l’attività e favorire la conoscenza del club, perciò abbiamo previsto due Open Day al Centro Sportivo Calcio Pinea nelle giornate di giovedì 1° e venerdì 2 settembre, alle 17.30”

Catania Women, open day al Calcio Pinea

Per partecipare, occorrerà presentarsi necessariamente muniti di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ulteriore condizione indispensabile è la sottoscrizione della dichiarazione di esonero dalla responsabilità, che sarà fornita all’arrivo: per i minori, il modulo andrà compilato e firmato dall’esercente la potestà genitoriale, che dovrà inoltre consegnare una fotocopia del proprio documento d’identità.

Giovedì 1° settembre e venerdì 2 settembre alle 17.30, presso il Centro Sportivo Calcio Pinea in via Madonna delle Lacrime 87 – San Gregorio di Catania.