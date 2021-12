Si è corsa la III edizione, circa 700 gli arrivi a viale Kennedy

Giuseppe Privitera vince in 2h36’36” la terza edizione della maratona etnea

Tra le donne l’abruzzese Cecilia Di Benedetto è prima in 3h27’20”

Circa 700 gli arrivi a viale Kennedy nelle tre distanze previste dalla kermesse

Profeta in patria: Giuseppe Privitera, tesserato nel Monti Rossi Nicolosi, si aggiudica la terza edizione della Naturosa Catania Marathon che si è corsa oggi nel capoluogo etneo. È la prima volta di un atleta siciliano nella breve storia della kermesse podistica.

Il maratoneta di Zafferana Etnea ha chiuso le sue fatiche in 2h36’36”. Tra le donne, invece, è l’abruzzese Cecilia Di Benedetto (Runcard) col tempo di 3h27’20”. Circa 700 gli arrivi a viale Kennedy nelle tre gare previste, maratona, mezza maratona e 10.5km.

Lotti non centra il tris alla Naturosa Catania Marathon

Nulla da fare invece per il romagnolo Lorenzo Lotti sceso in Sicilia per tentare il tris. Il favorito della vigilia si è ritirato a causa di un problema al ginocchio, dopo due giri quando era in testa insieme all’atleta locale. Privitera, quinto assoluto alla Maratona di Palermo dello scorso novembre, ha quindi vinto in scioltezza. Alle sue spalle Sebastiano Foti (Podistica Messina) in 2h41’59”, terzo Omar Morea (Circuito Running).

“Vittoria bellissima, ho fatto la gara con Lotti, poi al suo ritiro, ho pensato solo a chiudere la gara. A Palermo avevo patito un infortunio che mi aveva rallentato, oggi mi sono rifatto con gli interessi centrando anche il mio personale sulla distanza”.

Di Benedetto tra le donne

Lascia la Sicilia, invece, per la prima volta il titolo per quanto riguarda la maratona femminile, ad aggiudicarsi la gara, infatti, è stata l’abruzzese Cecilia Di Benedetto (Runcard) una progressione vincente la sua con il tempo di 3h27’20”. Seconda, Stefania Mittiga della X-Bionix Running Team in 3h29’10”, terza Mika Iwaguchi (Trinacria Palermo) vincitrice nella prima edizione con il tempo di 3h37’21”.

Mezza maratona a Terranova e De La Cruz

La mezza maratona, la più partecipata ha visto la vittoria del catanese tesserato per la Dk Runners Milano Alessandro Terranova con l’ottimo tempo di 1h11’06”. Bella gara e secondo posto di peso per Andrea Aragno (Atletica Fossano) con il tempo di1h11’33”. Più staccato il terzo Giorgio Adamo (Running Modica) in 1h15’09.

Mezza femminile dominata dalla peruviana Nadine De la Cruz (GS Il Fiorino) con il tempo di 1h20’14”. Staccata Nadiya Sukharyna (ASD Torrebianca) con 1h29’30”. Terza Federica Azzimonti (Pro Patria) in 1h31’14”.

Nella 10.5km vince Mortillaro

Nella 10.5 km successo per Corrado Mortillaro in 34’37 e la giovanissima varesina Alessia Roggiero (Cus Insubria Varese Como) in 43’05”.

“Malgrado le tante difficolta, siamo riusciti quest’anno a confezionare una bella terza edizione e questo è il vero successo, dopo l’amara rinuncia dello scorso anno a causa della pandemia – queste le parole di Santi Monasteri, presidente dell’Atletica Sicilia società organizzatrice. Ringrazio le istituzioni, gli sponsor, chi ha creduto in noi e nel nostro lavoro, domani ci riposeremo ma già da martedì cominceremo a costruire l’edizione del 2022, con la speranza di vedere crescere i numeri che quest’anno pur con una fisiologica diminuzione ci soddisfano”.

Naturosa Catania Marathon è stata organizzata dalla Asd Atletica Sicilia, patrocinata dal Comune di Catania, dal Coni Catania, sotto l’egida della Fidal e la supervisione del G.G.G. di Catania Alfio Vittorio Pistritto.

Solidarietà che sposa il sociale

Naturosa Catania Marathon sotto il segno del sociale e della solidarietà garantita con la presenza delle associazioni Aisa, Aido e Pink Is Good di Fondazione Veronesi (con rappresentanti provenienti da Perugia e dalla stessa Catania). Infine la Liotri on the Rocks del presidente Marco Chisari metterà a disposizione i propri ciclisti da posizionare davanti i podisti durante la gara.

In particolare sono stati cinque le carrozzine spinte da altrettanti atleti lungo il percorso della mezza maratona. Presente anche il testimonial dell’Aisa Vito Massimo Catania che ha spinto la carrozzina con Giusi Colombo.

In sinergia con la Cinque Mulini

La III edizione di Naturosa Catania Marathon ha sancito la sinergia con gli amici della Cinque Mulini, storica corsa campestre, inserita tra gli eventi Gold del circuito World Cross Country Tour. Questo fine settimana vivere la vigilia e seguire la gara, sono arrivati a Catania tre dirigenti dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD società organizzatrice manifestazione, che hanno dato una mano ai colleghi di Catania. Cinque Mulini che il prossimo 30 gennaio 2022 festeggerà le 90 edizioni.

La Supermaratona dell’Etna regala la favola siciliana

Per l’edizione numero tre della Maratona di Catania, Etna Trail Asd, ha messo a disposizione due pettorali della Supermaratona dell’Etna, in programma sabato 11 giugno 2022. I due “pass” per una delle gare più belle e spettacolari al mondo, sono andati a Giuseppe Privitera e Cecilia Di Benedetto. Una sinergia che punta alla valorizzazione di un territorio, in chiave non solo sportiva ma anche turistica.