La presentazione a palazzo degli elefanti

Presentata a Palazzo degli Elefanti la III edizione

La maratona partirà alle 8.45 del 12 dicembre da viale Kennedy

Iscrizioni aperte fino a domenica 5 dicembre

Tra Etna e mare lungo un percorso veloce che vuole esaltare le prestazioni degli atleti. Muove i primi passi la III edizione della Naturosa Catania Marathon che si correrà il prossimo 12 dicembre dopo un anno di fermo a causa del Covid19.

L’evento illustrato a Palazzo degli Elefanti

La maratona è stata presentata oggi alla Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti sede del Municipio etneo. Un ritorno, fortemente voluto dagli organizzatori, questo che celebra la terza edizione.

Una occasione per fare il punto della situazione a poco più di tre settimane dall’evento, ma anche per presentare la medaglia e la maglia tecnica, entrambe fortemente evocative del territorio. In particolare la medaglia che racchiude i simboli etnei (liotru, mare e l’Etna in eruzione) sarà consegnata a chi concluderà di qualsiasi distanza percorsa.

Parisi “Felici per questa terza edizione”

A fare gli onori di casa Sergio Parisi assessore allo sport del comune di Catania: “Felici per questa terza edizione per la quale ci abbiamo creduto tutti iniziata nel 2018, come una scommessa, che si svolge in un percorso facile dal punto di vista organizzativo e meno invasivo per le esigenze della città, percorso che ci ha messo nelle condizioni di capire che la maratona a Catania si può e si potrà fare, anche dentro la città. Questa è un’amministrazione che ha coniugato turismo e sport anche con la delibera sul turismo sportivo che premia le federazioni e società sportive che organizzano grandi eventi portando in città proprio il turismo sportivo”.

Ed ha concluso: “I tempi sono maturi per immaginare la possibilità per la prossima edizione di toccare la città ma non sempre si riesce a convincere tutti soprattutto sui benefici che la manifestazione potrebbe portare lasciando sempre come punto di riferimento la Playa”.

Presenti, tra gli altri, Giuseppe Sciuto, presidente del comitato provinciale della Fidal Catania, Mario Macchia presidente del comitato regionale Sicilia dello Csen e Davide Bandieramonte del comitato organizzatore, che ha spiegato gli aspetti tecnici della manifestazione: tre distanze, oltre la maratona (quattro giri) anche la mezza (due giri) e la 10 chilometri un giro del percorso.

Partenze sfalsate, la maratona comincia alle 8.45

Partenze sfalsate: 8.45 per la maratona da viale Kennedy (altezza Lido Verde), 9.45 la dieci chilometri che avrà scopo anche promozionale e alle 10.45 la mezza, precisando che in tempi di pandemia (non ancora scongiurata) la location migliore per distanziamento e sicurezza per quest’anno rimaneva la Playa. Naturosa Catania Marathon sotto il segno del sociale e della solidarietà garantita con la presenza delle associazioni Aisa, Pink Is Good di Fondazione Veronesi (con rappresentanti provenienti da Perugia e dalla stessa Catania).

Infine la “Liotri on the rocks” del presidente Marco Chisari metterà a disposizione i propri ciclisti da posizionare davanti i podisti durante la gara.

Iscrizioni si chiudono il 5 dicembre

Iscrizioni ancora aperte per altre due settimane, si chiude domenica 5 dicembre.

Il percorso della terza edizione

Scorrevole, veloce e sicuro, in chiave sicurezza sanitaria, grazie agli ampi spazi e alle due ampie carreggiate, per un adeguato distanziamento, prima, durante e soprattutto dopo la gara. Il percorso della terza edizione della Naturosa Catania Marathon che anche quest’anno sarà ricavato sul viale Kennedy.

Una decisione (l’idea di quest’anno era quella di avvicinare sensibilmente la manifestazione al “centro”) arrivata dopo una serie d’incontri e confronti del Comitato Organizzatore della manifestazione, che ha deciso di svolgere l’edizione 2021 lungo il viale Kennedy. Questo, tra l’altro, potrà consentire di aumentare il numero massimo di iscrizioni e garantire la sicurezza e l’applicazione dei protocolli previsti dalla Federazione di atletica leggera in ambito Covid19.

Percorso interamente pianeggiante che gli atleti dovranno percorrere quattro volte, due chi farà la mezza, uno chi correrà la 10 km.