L’operazione antidroga in viale Moncada a Catania

Fermato in viale Moncada, l’atteggiamento nervoso lo tradisce e i poliziotti scoprono che era un pusher. Operazione antidroga della polizia a Catania che ha arrestato un giovane. Fermato con sostanza stupefacente e anche un elevato numero di radioline. Attrezzatura che evidentemente gli serviva per dialogare con altri spacciatori.

Il controllo ed i primi sospetti

Agenti delle Volanti di Catania hanno arrestato un uomo, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti sono entrati in azione intorno alle ore 15. Una pattuglia era impegnata nell’ordinario servizio di controllo del territorio e procedeva al controllo di alcuni giovani in viale Moncada. L’atteggiamento irrequieto e insofferente tenuto da uno di questi ragazzi induceva gli agenti a estendere il controllo anche all’autovettura a lui in uso.

La perquisizione

Nel corso della perquisizione del veicolo gli agenti rinvenivano 6 radioline, tipo walkie talkie, evidentemente utilizzate per le comunicazioni tra pusher. All’interno anche una busta con della sostanza stupefacente. Per l’esattezza trovati 192 grammi di marijuana, 65 grammi di cocaina e 63 grammi di crack. Dopo aver sequestrato tutto, gli agenti arrestavano il pusher tradito dal suo essere nervoso. La Procura, e successivamente anche il Gip, hanno disposto la misura cautelare in carcere.

Lo spaccio nei giardinetti pubblici

Nei giorni scorsi altra operazione antidroga nel Catanese. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un presunto pusher a Tremestieri Etneo. La manette sono scattate in flagranza per un 20enne incensurato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono arrivati a lui dopo aver ricevuto una segnalazione. Da qui è stata portata avanti un’attività info investigativa per il contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti. L’attenzione era stata focalizzata su via dei Giardini, proprio nei pressi di uno spazio verde comunale dove si parlava di spaccio. Secondo le informazioni ricevute qualcuno stava portando avanti una redditizia attività di spaccio di droga. Dopo alcuni appostamenti i sospetti si sono confermati e il 20enne è stato arrestato.