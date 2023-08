Niente concerto a causa di malessere per Loredana Bertè a Catania, che ha dato forfait. Sul palco di Villa Bellini il suo gruppo si sta esibendo con Aida Cooper voce solista. “Un omaggio a Loredana e al pubblico di Catania”, ha detto dal palco Aida Cooper che poi ha aggiunto: “Loredana è vicina a noi e a questo pubblico”.

L’organizzazione ha immediatamente chiarito che rimborserà i biglietti a chiunque ne farà richiesta. Il gruppo tuttavia ha continuato a cantare fino alle 22.30 chiudendo il concerto con un medley dei successi della Bertè, tra cui “La luna bussò”.

Il racconto di Loredana Bertè

La 72enne, infatti, ha raccontato di aver accusato dei problemi gastrointestinali ed una forma influenzale che l’ha lasciata senza voce. Bertè, ha sottolineato sui social, ha provato in tutti i modi per recuperare in tempo per la data etnea, ma il fisico le ha lanciato un chiaro messaggio difficile da ignorare.

Le scuse della cantante

“È con estremo rammarico che devo annunciare l’ annullamento del concerto di stasera a Catania. Vi avrei avvisato prima ma lo specialista che mi ha visitata è dovuto arrivare da fuori città” ha scritto sui social la 72enne, che si è scusata con tutti per l’inconveniente.

La cantante ha infatti raccontato di essere arrivata a Catania il giorno prima del concerto, ma il suo fisico le ha giocato un brutto scherzo: “Non sono stata affatto bene, per me questo tour è stato estenuante, ha raccontato sempre una delle artiste più amate in Italia.

“Mi dispiace immensamente ma sono arrivata allo stremo, ho dato davvero il massimo che potevo. Scusatemi, spero mi continuerete a voler bene” ha scritto la Bertè, con tantissimi fan che tra i commenti hanno mandato messaggi di stima, solidarietà e vicinanza alla cantante che già nel 2021 fu costretta a fermarsi per sottoporsi a un intervento chirurgico.