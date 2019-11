Il 26 novembre

Martedì dalle 11 alle 20, Terna, il gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, incontrerà i cittadini dell’area del calatino per condividere le informazioni sul progetto e sulle attività di cantiere previste per la realizzazione della nuova stazione elettrica di Vizzini .

La Stazione elettrica e i raccordi nascono dall’esigenza di incrementare la capacità di trasmissione della rete elettrica a 150 kV nell’area centro orientale della Sicilia interessata dal trasporto di consistente produzione da fonte rinnovabile. In particolare l’intervento mira a: consentire il pieno sfruttamento dell’energia prodotta dagli impianti localizzati nell’area; scambiare in sicurezza la produzione di energia rinnovabile disponibile e garantire l’esercizio della rete in condizioni di sicurezza e continuità del servizio.

I tecnici di Terna saranno a disposizione dei cittadini per dare tutte le informazioni sulle caratteristiche dell’opera, sui tempi, sulle attività di occupazione delle aree interessate.

Tali incontri rientrano nella strategia di Terna volta all’ascolto e al confronto con la popolazione interessata dagli interventi, al fine di assicurare una condivisione più ampia possibile dell’opera. In tal senso sarà possibile, non solo richiedere informazioni direttamente al personale presente, ma anche inviare una mail a