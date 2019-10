l'area è vasta 11mila metri quadrati

La Polizia di Stato di Catania ha indagato in stato di libertà un catanese, L.S. per invasione di terreni pubblici.

L’uomo si è reso responsabile di aver illegalmente occupato ai fini abitativi un appezzamento di terreno pubblico pari a circa 11mila mq.

Nello specifico, questo appezzamento interessa la via delle Albicocche, lo stradale San Teodoro e la via del Giaggiolo e, fatto di rilievo, il soggetto ha persino recintato l’area, con reticolato in ferro, in modo da vietarne l’accesso e sottraendo un possibile polmone verde alla collettività.

In questa area, oltre al citato appezzamento di terreno, l’uomo precedentemente aveva già occupato un terreno per costruirvi, senza i dovuti premessi, una villa di lusso, di circa 250 mq., per il quale era già stato indagato in stato di libertà per abuso edilizio e per invasione di terreni pubblici.

L’uomo, nell’area pubblica della quale si era appropriato, aveva anche realizzato una stalla nella quale ospitava diversi cavalli e calessi, per questa ragione è stata informata l’Asp veterinaria per gli accertamenti del caso.