Sono tre gli immobili che sono in fase di demolizione o già demoliti, in questi giorni, sotto la direzione dell’Urbanistica comunale, a Bagheria.

Si tratta di una piattaforma in cemento armato di circa 120 metri quadrati ed 11 pilastri che si trova in contrada Marino (cui fanno riferimento le foto allegate) una costruzione in via Filippo Buttitta che era stata usata illegalmente per la vendita di street food, ed un immobile sulla costa di Mongerbino che è prossimo alla demolizione.

A Mongerbino sarà demolito un immobile abusivo per il quale erano già state appaltate le opere di demolizione e, in prima battuta, fu emessa una sospensiva, ma nella discussione finale il Comune ha avuto ragione e adesso si può procedere allo sgombero e alla consegna dei i lavori alla ditta cui sono stati appaltati.

Anche in questo caso si tratta di un edificio che deturpa la bella costa di Mongerbino per il quale il Comune ha anche vinto una causa per il ricorso presentato al TAR Sicilia dall’attuale proprietario.

Ad aggiudicarsi i lavori per la demolizione di contrada Marino, che sono stati appaltati lo scorso 30 maggio e conclusi lo scorso lunedì, è la ditta “Appalti e Noleggi srl”.

In merito all’immobile a confine con l’autostrada, in via Filippo Buttitta, che veniva utilizzato illegalmente per la vendita del tipico piatto palermitano detto“Stigghiola” ad accaparrarsi i lavori la ditta I.P.E. Edile impianti. I lavori verranno completati entro oggi.

Per le demolizioni sono stati utilizzati i fondi ottenuti con l’accensione del mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti. L’Ente aveva ottenuto mediante la Cassa Depositi e Prestiti una somma pari a 479.400,00 euro per la demolizione dei 9 immobili, ma queste somme dovranno rientrare nelle casse comunali attraverso azioni di recupero nei confronti del responsabile dell’abuso.I lavori prevedono oltre che la demolizione anche il trasporto a discarica di tutti i materiali di risulta ed il ripristino dei luoghi.

“Gli uffici stanno lavorando alacremente per portare avanti le demolizioni previste seguendo norme e regole e desidero ringraziare il responsabile apicale della Direzione IX e tutto il suo staff” – dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli.

(foto archivio)