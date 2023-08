Controlli a tappeto nelle zone della movida

Tavoli e sedie abusivi per strada e alcolici venduti fuori orario consentito, scattano multe nella movida Catanese. L’attività di controllo da parte dei carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, supportati dai colleghi della compagnia di pronto intervento e dal personale della polizia municipale. Sono stati impegnati in un servizio di controllo del centro storico, mirato a contrastare l’illegalità diffusa e il fenomeno dell’occupazione abusiva del suolo pubblico.

Le violazioni accertate

Nel corso di questa attività, i militari dell’Arma hanno multato i titolari di 2 ristoranti che si trovano nei pressi del teatro Bellini per “occupazione del suolo pubblico”. Avevano occupato il marciapiede antistante i loro locali con tavolini e sedie senza essere in possesso di alcuna autorizzazione comunale. Ai due ristoratori elevata una multa dell’importo di 173 euro. Nello stesso contesto operativo i carabinieri hanno anche multato il titolare di mini market asiatico. Non aveva rispetto il previsto orario di chiusura disciplinato da apposita ordinanza comunale. Nello specifico l’esercente è stato sorpreso a vendere bevande alcoliche molto oltre l’orario in cui avrebbe dovuto chiudere la saracinesca e per questo è scattata una salata multa. Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno identificato 38 soggetti e controllato 23 veicoli.

La “Buona estate sicura”

Questi controlli sono maturati nell’ambito di “Buona Estate Sicura”, il nome dell’operazione in corso da qualche tempo ed attuata dai carabinieri di Catania. La particolare attività è finalizzata a vigilare sulla violazione delle norme che regolano la normale vita di cittadini e turisti che, in queste giornate estive, vedono la città ancora più popolata. Già nelle scorse settimane ci sono stati analoghi controlli con multe e ristoratori, negozi e anche ambulanti. In alcuni casi sono anche arrivate denunce per posteggiatori abusivi recidivi. I controlli hanno riguardato i luoghi della movida, quindi non solo il centro storico ma anche le aree del lungomare.

