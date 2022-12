Tra i presenti anche l’astronauta Luca Parmitano

È tornata la San Silvestro a Mare. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, infatti, la storica manifestazione ideata da Lallo Pennisi e organizzata dalla Nuoto Catania si è disputata questa mattina ad Ognina. Presente tra gli altri anche l’astronauta Luca Parmitano nella categoria amatori. Non ha vinto ma le sue attitudini sono ben diverse. Tra gli assoluti il successo è andato al 19enne pallanotista della Nuoto Catania, Riccardo Torrisi, davanti ad Alessandro Cacia e Diego Platania.

San Silvestro a Mare con oltre 150 iscritti, c’è anche Luca Parmitano

L’edizione numero 61 ha registrato oltre 150 iscritti, tra cui numerosi atleti e pallanotisti della Nuoto Catania (il capitano della prima squadra Giorgio Torrisi e il compagno di squadra Riccardo Torrisi vincitore della categoria assoluti e numerosi atleti delle giovanili rossazzurre) e amici affezionati che ogni anno non rinunciano al tradizionale tuffo dell’ultimo dell’anno, al porticciolo di Ognina. Tra i tanti: l’astronauta Luca Parmitano, l’ex assessore regionale Ruggero Razza e il presidente Fin Sicilia Sergio Parisi.

“Splendida manifestazione e bellissima cornice di pubblico, la Jonica è stata ancora una volta il salotto di Catania – ha dichiarato il presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi – La vittoria negli assoluti di un’atleta Nuoto Catania mi spinge a essere ancora più felice per la buona riuscita della manifestazione”.

Queste le parole del vicepresidente Igo La Mantia: “La San Silvestro a mare è sempre un successo! Quest’anno in modo particolare visto il clima spettacolare che ci ha accompagnato. È una tradizione a cui i catanesi non possono mancare, è davvero l’emblema dello sport catanese, una manifestazione a cui la città di Catania è legata da oltre 60 anni, grazie a Lallo Pennisi che l’ha ideata”.

Alla guida dell’organizzazione della San Silvestro, la campionessa Giusi Malato: “C’è stata una straordinaria partecipazione di atleti e di pubblico, i catanesi hanno un cuore grande e sono legati alle tradizioni! Ho spinto tanto Riccardo (Torrisi, ndr) a partecipare, all’inizio era un po’ titubante ma poi si è convinto. Sono contenta che anche le giovanili abbiamo partecipato alla San Silvestro. È stata una bellissima giornata!”.

Le parole del vincitore della San Silvestro a Mare

Il vincitore della San Silvestro categoria assoluti il pallanotista della Nuoto Catania Riccardo Torrisi: “Vincere la San Silvestro a mare è una bellissima emozione. Il presidente Mario Torrisi dava quasi per scontata la mia vittoria, io un po’ meno, ma alla fine per fortuna è andata bene! Dedico questa vittoria alla mia famiglia e alla società Nuoto Catania che ha organizzato nel migliore dei modi questa manifestazione”.

Trofeo D’Arrigo alla paralimpica Denise Fresta

Il trofeo Tommaso D’Arrigo è stato assegnato all’atleta paralimpica Denise Fresta (4Spa Morgagni).

Donazioni di sangue

Come anticipato nei giorni scorsi, oggi era presente ad Ognina l’autoemoteca dell’associazione Amici del Garibaldi per la donazione del sangue. Sono stati effettuati dei prelievi di idoneità. L’importanza della donazione deve essere un messaggio costante, rivolto a tutti ma soprattutto ai più giovani, e oggi associato ad un evento come la San Silvestro a Mare, perché sport vuol dire anche salute.

I podi della San Silvestro a Mare

Di seguito le classifiche:

Categoria diversamente abili:

1 Patanè Rosario

2 Angelo Fonte

3 Aldo Salvatore Gioia

Under 17:

1 Mattia Urzì

2 Diego Latino

3 Giorgio Valenti

Categoria Donne:

1 Marzia Gasparini

2 Shannon Buckley

3 Caterina Amara

Master Under 40:

1 Fabrizio D’Agata

2 Giovanni Bellina

3 Antonino Coco

Master over 40:

1 Francesco Mascali

2 Roberto Rocca

3 Giuseppe Grasso

Amatori Under 50:

1 Giacomo Palazzo

2 Gianluca Ciolino

3 Fabrizio Puglisi

Amatori Over 50:

1 Massimo Cicero

2 Davide Amantia

3 Giuseppe Campanella

Assoluti:

1 Riccardo Torrisi

2 Alessandro Cacia

3 Diego Platania