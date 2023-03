C’è un uomo fermato per l’omicidio. I militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Catania hanno fermato la notte scorsa il presunto autore dell’omicidio di Francesco Ilardi, 51 anni, morto nell’ospedale di Acireale lunedì scorso dopo essere stato ferito gravemente con colpi di arma da fuoco davanti a un circolo privato ad Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania.

Chi è l’uomo fermato dai Carabinieri

Questa notte i carabinieri hanno fermato il presunto autore dell’omicidio, sarebbe un uomo di 33 anni. La Procura ha annunciato una nota stampa sulla vicenda che ha sconvolto la comunità del piccolo centro catanese.

Ilardi, allevatore con precedenti per truffa

Francesco Ilardi, era un allevatore avicolo con precedenti per truffa, ma fuori dai giri criminali. E’ morto per le conseguenze di alcune pistolettate che lo hanno raggiunto alla schiena ad Aci Sant’Antonio, dove la vittima viveva. Le prime indagini suggerivano che il killer stesse aspettando la vittima, il che potrebbe significare che ne conoscesse le abitudini. Ilardi aveva alcuni precedenti per truffa risalenti a 10 anni fa. Gli investigatori hanno esaminato le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di individuare l’auto del sicario e raccogliere altre informazioni utili.

La ricostruzione dell’agguato

Da quanto ricostruito dalla Procura della Repubblica di Catania e dai carabinieri della Compagnia di Acireale, a cui sono affidate le indagini, il 51enne si trovava all’esterno del Circolo della Caccia di Aci Sant’Antonio, nella centralissima via Vittorio Emanuele quando è stato raggiunto alla schiena da alcuni colpi di pistola. La vittima ha cercato di trovare riparo nella sua auto posteggiata poco distante ma il tentativo è stato vano: Francesco Ilardi si è accasciato sul marciapiedi poco distante dalla vettura. Le indagini hanno appurato che sono stati esplosi 8 colpi: solo 2 sono andati a segno, mentre altri 6 proiettili non hanno raggiunto la vittima.