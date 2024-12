Il 10 giugno 2023, nella zona industriale di Catania, Piero Nasca investì con la sua auto la moglie, Anna Longo, e un’amica di lei, Cettina De Bormida, dopo che la moglie gli aveva comunicato la sua intenzione di separarsi. L’uomo causò il ferimento della moglie e la morte della signora De Bormida, 69 anni, originaria dell’Ennese. Ieri, la quarta sezione della Corte d’Assise di Catania ha condannato Nasca a 27 anni di reclusione.

La sentenza e il riconoscimento di parziale infermità mentale

La Procura aveva richiesto una condanna a 24 anni, ma il collegio, presieduto da Maria Pia Urso, ha inflitto una pena più severa, pur riconoscendo a Nasca una parziale incapacità di intendere e di volere. La sentenza tiene conto delle aggravanti dei motivi futili e abbietti. Oltre alla pena detentiva, Nasca e il Fondo di Garanzia Vittime della Strada dovranno risarcire le parti civili. Al figlio della vittima, Christian Tringale, sono stati assegnati provvisoriamente 150.000 euro, mentre alla moglie di Nasca, Anna Longo, sono stati assegnati 50.000 euro.

Le violenze pregresse

Anna Longo aveva già avviato le pratiche per la separazione legale da Nasca, denunciandolo anche per ripetute violenze e reati contro il patrimonio. Nel 2018, Nasca era stato sottoposto ad ammonimento dal questore. La Corte d’Assise ha disposto che, dopo aver scontato la pena, Nasca sia sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in una comunità terapeutica per almeno tre anni.

La dinamica e la ricostruzione dell’accusa

Secondo la Procura, Nasca avrebbe investito volontariamente la moglie e l’amica, passando con l’auto sul corpo della De Bormida almeno due volte. Nasca riteneva la De Bormida responsabile della decisione della moglie di lasciarlo. Dopo l’incidente, Nasca si fermò in un bar, confessando di aver ucciso la moglie. Successivamente, telefonò al numero di emergenza, ammettendo le sue responsabilità. Le forze dell’ordine lo rintracciarono e lo arrestarono. L’avvocato di Nasca, Fabio Presenti, ha annunciato ricorso in appello.