I controlli

Ben 680 persone controllate, 131 bagagli ispezionati, 68 agenti impegnati in 57 scali ferroviari della Sicilia. Sono i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la seconda giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata del 15 febbraio 2023.

I controlli della Polfer

Gli operatori della Polfer, anche con l’ausilio delle unità cinofile delle Questure di Palermo e Catania, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della Regione, sui treni ed in un deposito bagagli al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario. L’operazione si è svolta sotto il coordinamento della Sala Operativa della Polfer, che ha dislocato le pattuglie, equipaggiate con metal detector e palmari, in base al flusso dei passeggeri in transito e verso le aree maggiormente sensibili.

A Catania 28 persone multate

A Catania, i poliziotti impegnati nel noto servizio, hanno elevato 28 sanzioni amministrative al codice della strada, nei confronti di automobilisti indisciplinati, e 5 sanzioni amministrative nei confronti di esercizi commerciali non in regola con le normative vigenti.

Recuperati su un treno dipinti smarriti di un francese

Nei giorni scorsi invece, sempre nel capoluogo etneo, i poliziotti della Sezione PolFer, hanno restituito ad un turista francese, una carpetta contenente numerosi dipinti a mano ritraenti paesaggi ed un biglietto per un traghetto, smarriti a bordo di un treno regionale. Grazie all’intervento degli agenti della Polfer, contattati dal capotreno che, giunto in stazione, si è accorto del portadocumenti lasciato incustodito su un sedile, si è riusciti a rintracciare il proprietario individuandolo in un turista francese.

Il ringraziamento

Tutto il materiale rinvenuto è stato riconsegnato al proprietario che, incredulo di aver nuovamente con sè i dipinti a mano, ne ha regalato uno agli agenti, in segno di enorme gratitudine, raffigurante uno scorcio di Palermo, dedicandolo alla Polizia con la scritta “Gracie Polizia”.