Medici al voto

Diego Piazza è il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici di Catania. Lo affiancheranno nel nuovo incarico Francesca Catalano (vice-Presidente), Gianfranco Di Fede (segretario), Ezio Campagna (tesoriere). Faranno parte del nuovo consiglio direttivo: Marco Barbanti, Santo Bonanno, Riccardo Castorina, Salvo Curatolo, Nello Ferlito, Federica Filosco, Giorgio Giannone, Nino Gurgone, Salvatore Iannuzzi, Pino Liberti, Alfio Saggio, Scornavacca Giovanni.

Diego Piazza, past president Acoi (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) e direttore di Chirurgia Oncologica all’ARNAS Garibaldi di Catania, nel suo discorso inaugurale ha sottolineato la necessità di ridare serenità all’Ordine dei Medici di Catania dopo il recente commissariamento da parte del Ministro Giulia Grillo: “sarò il presidente di tutti i medici della provincia di Catania, lavorerò per limare le frizioni e restituire unità e compattezza ad una categoria che svolge un ruolo fondamentale all’interno del tessuto sociale. Avremo sempre come obiettivo primario la tutela della salute dei cittadini, che perseguiremo con il massimo impegno, con rigore morale e con la serenità di chi lavora per il prossimo e non per se stesso”.