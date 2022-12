Indagano i carabinieri

Orrore e morte nel Catanese dove una donna romena di mezza età è stata trovata uccisa con un colpo di fucile in contrada Rotondella, tra i comuni di Paternò e Belpasso.

Il corpo è stato trovato all’interna di una azienda agricola. La donna, una bracciante agricola separata dal marito, pare vivesse proprio in quella zona in questo periodo per partecipare alla raccolta invernale. L’allarme è scattato attorno alle 17.

Frammentari ancora i primi dettagli. Sul tragico fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Paternò. Si attende l’arrivo del medico legale per poter avere ulteriori riscontri sulle cause del decesso.

La vittima, secondo quanto si è appreso, era una bracciante agricola romena che lavorava in un’azienda agricola tra Belpasso e Paternò, in contrada Ritornella.

Il corpo è stato trovato in una casa rurale in cui, secondo gli investigatori, viveva. I carabinieri stanno indagando anche sulla sfera personale della donna.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania.

