Il consiglio comunale ha votato all’unanimità

Il consiglio comunale di Belpasso ha votato, all’unanimità dei presenti, l’intitolazione del Palazzetto dello sport, di contrada Timpa Magna, a Pippo e a Mimmo Russo.

Le parole del sindaco

“Abbiamo ritenuto opportuno celebrare in modo significativo due figure legate indissolubilmente allo sport belpassese e artefici – soprattutto – dello sviluppo della pallavolo a Belpasso, una realtà sportiva che negli anni ha coinvolto moltissimi giovani, portando tanto lustro per la nostra Città”, dichiara il sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

“Pippo Russo, allenatore appassionato ed energico, ha concretizzato un sogno con assoluto spirito altruista e disinteressato. Mimmo Russo, imprenditore ed editore, pioniere delle radio libere degli anni settanta (fondatore nel 1976 del celebre gruppo radiofonico RMB – Radio Mongibello Belpasso), ha dedicato anche alla pallavolo le proprie energie, sin dai primi anni settanta. Lo ricordiamo, inoltre, come protagonista e organizzatore di molti eventi: dal carnevale alla marcialonga, con il famoso record di 1.500 partecipanti”.

“Abbiamo consegnato alla storia i loro nomi”

“Purtroppo un tragico destino li ha accomunati. Per celebrarli e ringraziarli, per ciò che hanno rappresentato per Belpasso, abbiamo consegnato alla storia i loro nomi, legandoli per sempre a un luogo simbolo di aggregazione e sportività. Un plauso va anche al fratello Carmelo Russo, il quale continua a impegnarsi per portare avanti non solo una tradizione familiare ma anche l’attività pallavolistica a Belpasso. Ringrazio il Consiglio comunale per questa azione congiunta che ha dimostrato una bella comunione di intenti. Ricordo, in ultimo, che il Palazzetto sarà tra poco oggetto di riqualificazione, grazie a un finanziamento regionale; trovo questa concomitanza di eventi di buon auspicio”, conclude il sindaco Caputo.

Ad aprile ha ospitato la Coppa Primavera di karate

Il palazzetto dello Sport di Belpasso a metà dello scorso aprile ha ospitato la manifestazione sportiva promozionale non agonistica “Coppa Primavera” karate. Kermesse rivolta ad atleti dai 5 ai 12 anni i quali, in apertura dell’evento, sono stati impegnati in un circuito di gioco del palloncino. La mattinata è proseguita con dimostrazioni di Kata, Kihon e Kumite, grazie alla professionalità dei maestri Carmelo Musmeci, responsabile regionale del settore karatè Asi e Antonino Cannavò. Hanno partecipato 15 associazioni sportive per un totale di 180 ragazzi.