Nei Punti Nascita degli Ospedali di Acireale, Biancavilla, Bronte e Caltagirone, i papà possono di nuovo entrare in sala parto per assistere le compagne dal momento del travaglio alla nascita del figlio e al rientro in stanza di degenza.

“Aiutiamo le donne a vivere in modo più sereno questo straordinario momento”

“Ritorniamo alla normalità, dopo il periodo Covid, per garantire vicinanza e supporto alle neomamme in tutte le fasi del parto – afferma il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Antonino Rapisarda – e permettere alla coppia di condividere insieme il meraviglioso evento della nascita del loro figlio. Nella cornice del miglioramento dei percorsi nascita voglio, inoltre, ricordare che in tutti i nostri Punti Nascita è attivo il Servizio di Partoanalgesia che vogliamo sempre di più promuovere e incentivare. Con il parto indolore e la presenza del compagno in sala parto vogliamo aiutare le donne a vivere in modo più sereno questo straordinario momento”.

Il compito dei neo papà

“Il compito dei neo papà è quello di essere attenti ai bisogni della compagna, di sostenerla e incoraggiarla”, aggiunge il direttore del Dipartimento Materno Infantile, Angelo Tarascio.

I papà potranno recarsi in reparto

Aperte, anche, delle corsie dedicate esclusivamente ai papà che potranno finalmente recarsi in reparto, tutti i giorni, per stare accanto alla madre e al bambino nei seguenti orari: mattina dalle 13.00 alle 14.00, e il pomeriggio dalle 18.00 alle 19.00.

Inaugurato nuovo reparto di Ostetricia al Garibaldi di Catania

“Quando si taglia un nastro per inaugurare un nuovo reparto ospedaliero vincono lo Stato e i cittadini. Quello che apre i battenti oggi è anche il frutto dello sforzo politico e amministrativo di chi ci ha preceduto, il presidente Musumeci e l’assessore Razza, che hanno lavorato perché questa giornata potesse realizzarsi, così come ha fatto tutta la dirigenza del presidio ospedaliero Garibaldi”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il 6 febbraio in occasione dell’inaugurazione del nuovo reparto di Ostetricia dell’ospedale Garibaldi di Catania, accompagnato dall’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, dal commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera, Fabrizio De Nicola, e dal direttore del Dipartimento materno-infantile, Giuseppe Ettore.

Rafforzare l’offerta sanitaria

“Ho sempre avuto – ha aggiunto il governatore – un’attenzione particolare alle esigenze dei bambini per dare loro un’assistenza sanitaria forte e solidale. E in questo senso va un grande ringraziamento a medici e paramedici che fanno un lavoro quotidiano fatto di impegno e sacrifici, anche per creare un clima di socializzazione con i pazienti che contribuisce in modo importante alla guarigione. Il mio governo è al lavoro per razionalizzare l’offerta sanitaria, privata e pubblica, e rafforzare quest’ultima potenziando la medicina di territorio, prevista dal Pnrr, così da non intasare gli ospedali e i pronto soccorso. Lavoreremo anche per ridurre le liste di attesa e dare ai cittadini tempi di attesa ragionevoli. Ci accingiamo a grandi riforme – ha concluso Schifani – e alle forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, chiedo ogni sforzo in tal senso perché la salute dei cittadini non è di destra o di sinistra, ma è un principio fondamentale che va rispettato”.

