Assunzioni Sanità, l’Asp di Catania riapre per la seconda volta il bando per ostetriche e radiologi

Progetto Crosswork, 2 mila euro al mese per tirocini retribuiti a Malta

Ancora pochi giorni per candidarsi al progetto "Crosswork" che consentirà a 30 giovani siciliani under 30 e soggetti svantaggi di svolgere un tirocinio retribuito di 6 mesi a Malta e a 6 giovani maltesi di fare il percorso inverso in 6 imprese siciliane. ...