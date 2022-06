In GURS l’avviso di riapertura dei termini e ampliamento dei posti disponibili

Nuove assunzioni in arrivo all’ASP di Catania. L’Azienda Sanitaria Provinciale etnea ha infatti riaperto i termini e ampliato i posti messi a concorso con il precedente bando per 25 assunzioni a tempo indeterminato per radiologi, ostetriche e dietisti.

L’avviso di modifica e incremento dei posti è stato pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 9 del 24 giugno 2022 e consentirà di effettuare assunzioni in varie categorie e profili professionali del comparto.

L’avviso arriva in esecuzione della delibera n. 959 dell’1° giugno 2022, riguardante l’approvazione della nuova dotazione organica, prevista già nei mesi scorsi dalla delibera n. 45 del 17 gennaio 2022.

Questa selezione si aggiunge ai bandi già avviati nei mesi scorsi per cercare di sopperire alla carenza di personale e ai disagi organizzativi che caratterizzano le strutture sanitarie di tutta Provincia, dopo le proteste di operatori sanitari e cittadini.

I nuovi posti a concorso

Il bando originario prevedeva l’assunzione di 8 collaboratori professionali-Ostetriche- Cat. D, 6 Dietisti -Cat. D e 11 Collaboratori Tecnici Sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica – Cat. D. Il nuovo bando prevederà invece l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:

70 posti di C.P.S. ostetrica ctg. D ;

; 26 posti di C.P.S. tecnico sanitario di radiologia medica ctg. D.

La procedura concorsuale riferita alla copertura di n. 6 posti di dietista ctg. D è stata già definita con la delibera n. 417 dell’11 marzo 2022.

I requisiti

Per partecipare alla selezione sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

non essere stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

idoneità fisica;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso una P.A. quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

per i Collaboratori professionali sanitari – Ostetriche: laurea triennale abilitante alla professione di Ostetrica o diploma universitario di Ostetrica oppure i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti; iscrizione all’albo della professione da Ostetrica.

Per i Collaboratori Tecnici Sanitari – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica: laurea triennale abilitante alla professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica o Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica oppure i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti; iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Modalità di selezione

L’iter selettivo si articolerà in:

eventuale prova preselettiva (quiz a risposta multipla sulle materie attinenti al profilo, organizzazione del Servizio sanitario nazionale e regionale, capacità di analisi e risoluzione di problemi applicabili a situazioni operative tipiche del profilo per cui si concorre);

(quiz a risposta multipla sulle materie attinenti al profilo, organizzazione del Servizio sanitario nazionale e regionale, capacità di analisi e risoluzione di problemi applicabili a situazioni operative tipiche del profilo per cui si concorre); valutazione dei titoli (titoli di carriera, titoli accademici, pubblicazioni e titoli scientifici curriculum formativo e professionale);

(titoli di carriera, titoli accademici, pubblicazioni e titoli scientifici curriculum formativo e professionale); prova scritta (elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti scientifici e materie attinenti agli ambiti di competenza professionale);

(elaborato o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti scientifici e materie attinenti agli ambiti di competenza professionale); prova pratica (procedure tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta);

(procedure tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta); prova orale (colloquio sulle materie previste dal bando in base allo specifico profilo, sugli argomenti della prova scritta e della prova orale, su compiti attinenti all’esercizio professionale, su lingua inglese e informatica). Oltre alla valutazione dei titoli l’iter selettivo prevederà il superamento di tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale.

Per maggiori dettagli consultare il bando originario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 24 dicembre 2020 o il sito dell’Asp di Catania all’interno della sezione bandi di concorso.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. organizzazione aziendale e risorse umane dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, via Santa Maria La Grande n. 5, tramite pec all’indirizzo: ufficioconcorsi@pec.aspct.it.