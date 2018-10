lo ha disposto la procura di catania

E’ cominciata all’interno del Parco Regionale dell’Etna, in territorio del Comune di Biancavilla la demolizione, su disposizione della Procura di Catania, di un immobile edificato abusivamente. L’operazione, in una zona soggetta a vincolo sismico e paesaggistico-ambientale in area protetta, riguarda la trasformazione in abitazione per uso civile di quello che originariamente era un deposito attrezzi agricolo senza le autorizzazioni del Genio Civile e dell’Ente Parco dell’Etna.

Gli accertamenti iniziali risalgono al 2004 ed il conseguente processo penale si è concluso con sentenza di condanna nel 2007, divenuta definitiva nel gennaio del 2008. Incaricata della demolizione e del trasporto dei rifiuti derivanti dall’abbattimento è nuovamente una ditta confiscata alla criminalità organizzata, attualmente in amministrazione giudiziaria.

Sul posto è prevista la presenza di carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Municipale e

personale del Corpo Forestale.

(foto di repertorio)