i controlli dei carabinieri

I carabinieri di Catania hanno denunciato un parrucchiere che impiegava nella sua attività commerciale, nel quartiere Cibali, 10 lavoratori in nero.

Lavoro nero

Dai controlli, nell’ambito dell’operazione Buon Natale sicuro, è emerso che nessuno della manodopera avesse un contratto, come riscontrato anche all’Inps, da cui terminali non risulta alcuna posizione previdenziale aperta per quel tipo di mansione.

Multa da 36 mila euro

Il proprietario del locale dovrà affrontare un procedimento giudiziario ma i guai per lui non sono finiti perché i carabinieri hanno emesso una sanzione salata, per un importo di 36 mila euro.

Un altro caso di lavoro nero

I controlli hanno interessato anche un’autorimessa: anche in questo caso, si è scoperto un caso di lavoro nero ma il gestore, un 21enne, è stato denunciato per altro, per per la mancata autorizzazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza, nonché per l’omessa sottoposizione a visita medica dei dipendenti. Ha rimediato una sanzione meno pesante rispetto al parrucchiere, infatti dovrà sborsare 3600 euro.

Presidiate le vie dello shopping

I carabinieri hanno presidiato le vie di Catania riservate allo shopping, al fine di stroncare sul nascere tentativi di furti e rapine, che, in questo periodo dell’anno, subiscono una brusca impennata. I militari della Compagnia di Catania Piazza Dante e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e del Reggimento “Sicilia”, hanno denunciato in stato di libertà 4 persone, segnalando contestualmente alla Prefettura 4 giovani poiché assuntori di sostanze stupefacenti.

Controlli sulle strade

Inoltre, i carabinieri si sono resi protagonisti di controlli sulle strade della città. Sono state elevate sanzioni per quasi 28.000 mila euro complessivi. Nella circostanza, 2 automobilisti, uno di origine romene di 24 anni ed un catanese di 48, sono stati deferiti per “porto di armi od oggetti atti ad offendere” perché nelle loro vetture sono stati trovati rispettivamente un bastone di 130 cm. ed un coltello di 21 cm. Allo stesso tempo, sono stati segnalati all’UTG di Catania 4 ragazzi, di età compresa tra i 21 ed i 28 anni, trovati in possesso di modica quantità di marijuana per un “uso personale”.