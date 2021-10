Partirà il 25 ottobre, iscrizioni ancora aperte

Espressività, teatralità, ottimismo, ritmo, fantasia e benessere. Tutto questo per “Parlo con la musica”, il format musico teatrale che prenderà il via il 25 ottobre a Catania. Il tutto è organizzato da Salvatore Greco, artista poliedrico catanese, regista, drammaturgo, produttore e professionista della spettacolarizzazione da oltre 30 anni.

Un percorso formativo rivolto sia agli appassionati del palcoscenico, ma anche a chi vuole entrare a far parte del mondo dell’animazione, in modo professionale in una prospettiva di elaborazione creativa, allontanando l’immagine consumata e stereotipata dell’animatore operaio.

Tre i focus tematici

Tre i focus tematici: attore e regista del gioco, teatro per ragazzi e parlo con la musica, con l’obiettivo di essere consapevoli che ogni interazione favorisce cultura, ascoltare sé stessi attraverso la decodifica dei propri gusti musicali e di altri, predisporre l’ascolto non solo razionale, ma emotivo e motivato e riconoscere e gestire le sovrastrutture che appesantiscono la comunicazione

Formazione sperimentale

Uno strumento di formazione esperienziale che premierà gli iscritti che si applicheranno e riusciranno a superare la fase propedeutica del corso – i primi 6 mesi – con una borsa di studi.

Greco “Guardare al mondo in una forma originale”

“L’educatore, l’animatore o il facilitatore culturale – spiega Salvatore Greco – sono professionisti capaci di attivare un contratto di relazione ludica e comunicativa, in qualsiasi situazione. Questo metodo è stato adottato dal 1988 anche come piano di lavoro di empowerment, da molti referenti istituzionali e d’impresa. Bisogna guardare al mondo in una forma originale, nel senso che vengono smontati dubbi frenanti costruzioni costruite, qualsiasi forma di aspettative e retoriche e si porta l’attenzione dell’adesso che esiste, verità immaginario e presente dentro la propria fantasia e lo racconti nel momento che lo produci e che viene fuori stupendo”.

Lezioni al Centro Studio Danza Catania

Le lezioni si svolgeranno all’interno dei locali del Centro Studio Danza Catania, di via Raimondo Franchetti, 72, a Catania, tutti i lunedì e venerdì dalle 14 alle 16, e sarà rivolto ad iscritti da 18 anni in su; mercoledì dalle 18 alle 16 per iscritti dai 6 ai 12 anni e infine a 2° e la 4° domenica del mese dalle 9,30 alle 12,30 per tutte le età compresi i ragazzi a partire da 14 anni autorizzati dai genitori.

Iscrizioni ancora aperte

È ancora possibile iscriversi al laboratorio contattando il 347 734 4773.