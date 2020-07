L'interrogazione

Conoscere le ragioni per cui è stata soltanto applicata parzialmente la stabilizzazione del personale precario al Policlinico universitario di Catania. E’ quello che prevede l’interrogazione, presentata all’Assemblea Regionale Siciliana, dal Presidente della Commissione Cultura, Formazione e Lavoro all’ARS, Luca Sammartino.

“Da un lato l’AOUP di Catania non stabilizza il personale precario – commenta il parlamentare di Italia Viva – mentre dall’altra parte sono stati pubblicati bandi per assumere personale esterno, guarda caso anche su profili riscontrabili all’interno della stessa Azienda. Vorrei capire quali iniziative intenda assumere il Governo regionale nei confronti dell’AOUP al fine di garantire il puntuale rispetto della normativa statale in materia di stabilizzazione del personale precario.

“La Regione – conclude Sammartino – deve assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Deve assolutamente prevenire l’insorgenza di contenziosi in relazione alla potenziale violazione dei diritti del personale impiegato con rapporti di lavoro precario”.