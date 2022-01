Denunciato nel catanese un giovane di 24 anni

Tenta il furto in una scuola di Paternò, nel catanese, ma questa volta la collaborazione dei cittadini è stata determinante ed ha evitato che il colpo andasse a segno. E’ stata proprio la segnalazione di un passante a mettere in moto appena in tempo i carabinieri che hanno colto un 24enne con le mani nel sacco. Per lui è arrivata una denuncia con l’accusa di tentato furto aggravato.

La segnalazione

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Paternò sono intervenuti la notte scorsa all’interno di un istituto di scuola superiore su segnalazione di un cittadino al centralino del 112. All’operatore veniva segnalato che nei pressi dell’istituto c’era un giovane che si aggirava con atteggiamenti molto sospetti.

Immediato intervento

Immediato l’intervento della pattuglia dei militari che ha trovato ancora all’interno dell’istituto il 24enne intento alla “ricognizione” dei locali. Per penetrare all’interno ha forzato una porta d’emergenza, come peraltro emerso dall’attività investigativa che è stata messa in campo con la massima celerità. Infatti dall’esame delle telecamere di videosorveglianza si vede il 24enne proprio mentre forza la porta.