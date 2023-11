Lo ha incastrato il fiuto del cane King

Un 36enne di Pedara, nel Catanese, è stato arrestato dai carabinieri di Zafferana Etnea per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione. Nella sua abitazione militari dell’Arma, grazie al fiuto del cane King del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno sequestrato un bilancino e 20 dosi di marijuana che l’uomo aveva buttato nel water.

La perquisizione

Durante la perquisizione gli investigatori hanno trovato diversi utensili agricoli a motore, due computer, un gruppo elettrogeno, un motore nautico e due chitarre elettriche, tutto materiale di provenienza furtiva. Per questo per lui è scattata la denuncia per ricettazione. Il bottino in parte è stato già restituito ai proprietari che avevano sporto denuncia, mentre il rimanente materiale è stato sequestrato, nell’attesa di risalire alle vittime dei furti.

Operazioni che si susseguono

Si susseguono una dietro l’altra le varie operazioni antidroga nel Catanese. Qualche giorno fa inasprita la misura cautelare per un giovane. Era già agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, ma continuava nella sua attività illecita da casa sua ricevendo i “clienti”. Per questo motivo, un 29enne catanese è stato trasferito in carcere dopo le indagini dei carabinieri e dopo la richiesta da parte della procura generale della Repubblica etnea della sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella, maggiormente afflittiva, della custodia in carcere. I militari dell’Arma della stazione di Piazza Dante hanno così eseguito la misura firmata dalla Corte d’Appello.

Chili di droga inviati per corriere espresso, pusher incastrato

Un altro uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aci Catena, nel Catanese, poco dopo che si è fatto recapitare a casa una cassa di legno con dentro 11,5 chilogrammi di marijuana. Ad avere fatto la consegna un ignaro corriere, la roba era suddivisi in 10 buste termosaldate. Durante una perquisizione nella sua abitazione i carabinieri hanno anche trovato uno zaino contenente 124 grammi di cocaina. Accanto c’erano un bilancino di precisione ed un telefono cellulare con due sim. In un’altra abitazione in uso al 39enne, in via delle Olimpiadi, i militari hanno poi trovato un altro zaino. Conteneva circa 500 grammi di marijuana, un involucro con 7 grammi di hashish e due dosi di crack. Nell’auto del 39enne i militari hanno trovato dosi per 3 grammi di cocaina, una dose di hashish ed un altro bilancino di precisione. Il 39enne è stato quindi posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.

