E’ successo poco prima delle 5 in via Galermo a Catania

Incidente mortale all’alba di oggi a Catania in via Galermo, ad essere stati travolti da un’auto due pedoni. Uno di loro è morto sul colpo a seguito delle gravi ferite, l’altro invece è stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni. Al momento filtrano ancora poche notizie sulla dinamica dei fatti, ad indagare la polizia municipale. L’area in cui è avvenuto il tragico impatto è stata transennata.

L’allarme lanciato dall’automobilista

E’ stato lo stesso conducente dell’auto che ha travolto i due pedoni ad avere lanciato l’allarme. Immediato sul posto l’arrivo dell’ambulanza e di una pattuglia dei caschi bianchi. Purtroppo per uno dei due pedoni non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso. L’altra persona travolta dal veicolo si trova in prognosi riservata e si stanno effettuando tutti gli accertamenti per capire se si trova in pericolo di vita.

Dinamica in fase di ricostruzione

La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione. Intanto i vigili urbani hanno effettuato i rilievi direttamente nel luogo dell’incidente. Ad essere stato ascoltato l’automobilista per provare a capire cosa sia successo. Possibile che la scarsa visibilità a quell’ora, dal momento che era ancora buio, abbia avuto un ruolo determinante.

Altro dramma nel palermitano

Lo scorso 12 maggio si è consumato un altro dramma nelle strade siciliane. A Villabate un giovane di 19 anni, a bordo di uno scooter Piaggio Beverly, in corso Vittorio Emanuele ha investito un uomo di 55 anni di origini marocchine. Mohamed Boudara è stato trasportato all’ospedale Policlinico dai sanitari del 118. I medici hanno fatto di tutto ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo il ricovero. Il giovane di 19 anni è indagato per omicidio stradale e lo scooter è stato sequestrato. Un’altra vittima qualche giorno prima: si tratta di Loretta Russo di 60 anni, morta nell’incidente stradale in via Michele Titone a Palermo. La donna era appena uscita dagli uffici dell’Inail ed è stata travolta da un’auto che era si era scontrata con un’altra vettura.