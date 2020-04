Tre i pescatori sanzionati

Continuano i controlli della Guardia di Finanza etnea per verificare l’effettivo adempimento delle norme a tutela della salute. I controlli sono stati eseguiti anche in mare e lungo le coste.

In particolare, le pattuglie della Fiamme Gialle di Catania hanno attuato posti di controllo sulle strade della Provincia e per mare, verificando le comprovate esigenze ed i motivi di necessità ed urgenza per i quali i cittadini hanno lasciato le proprie abitazioni. In 53 circostanze le autocertificazioni sono state ritenute insufficienti dai militari della Guardia di Finanza e le persone controllate sono state sanzionate.

La motovedetta V 2067 della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Catania, ha individuato e sanzionato alcuni amanti della pesca sportiva a bordo di natanti, uno nelle acque antistanti il porto di Ognina e due nel porto di Catania. I controlli vengono effettuati costantemente anche nei confronti di sub all’interno di insenature o nei pressi dei porticcioli al fine di verificare le autorizzazioni alla pesca.

La Guardia di Finanza nei prossimi giorni continuerà i servizi di controllo, aumentando il già congruo numero di propri militari presenti sul territorio e incrementando sensibilmente i controlli in mare, anche con l’ausilio degli elicotteri della Sezione Aerea di Catania.