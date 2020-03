la triste storia di violenza e sopraffazione nel catanese

Un 57enne è stato arrestato dai carabinieri perché minacciava la moglie e la picchiava poiché la donna si rifiutava di prostituirsi per fargli guadagnare soldi.

Nei suoi confronti militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Caltagirone per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La donna è stata trasferita in una struttura protetta.

L’uomo, dopo la sua scarcerazione, hanno ricostruito i carabinieri, avrebbe minacciato la moglie di uccidere lei e i loro figli se non avesse acconsentito a prostituirsi con frasi del tipo: “ti porto io i vecchi a casa e tu lo devi fare! Fai i soldi e me li dai a me. Se non lo fai io ti ammazzo, ti faccio vedere io come si fa, se non lo fai ammazzo prima i tuoi figli e poi te, così soffri”.

La donna, anche vittima di lanci di piatti e colpita con un pugno all’occhio, sostenuta da uno dei figli, lo ha denunciato facendo partire le indagini dei militari dell’Arma e l’inchiesta della Procura di Caltagirone.