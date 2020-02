A Ramacca

I carabinieri a Ramacca, nel Catanese, hanno arrestato un 26enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Nella tarda serata di giovedì i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione poiché avvisati di una violenta lite in famiglia.

I militari intervenuti sul posto hanno trovato una giovane donna di 27 anni, piangente, con abrasioni al collo ed un occhio tumefatto.

La giovane ha raccontato ai militari d’essere stata -come altre volte- percossa dal marito e che, nel tentativo di porsi in salvo, era fuggita dalla camera da letto sita al piano superiore chiudendo la porta della scala aggiungendo, inoltre, d’aver distintamente sentito dei rumori provenire dal piano sovrastante così ipotizzando che il marito, non ancora domo, vi fosse penetrato attraverso il terrazzo.

I militari hanno pertanto effettuato un controllo dell’abitazione constatando come la camera da letto, teatro dell’aggressione, fosse completamente a soqquadro ed hanno trovato il marito della donna disteso in terra e nascostosi sotto alcune coperte, nella speranza di non esser visto.

L’uomo ha confermato le percosse sulla moglie. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Caltagirone.