L'intervento dei carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne catanese perché ritenuto responsabile di porto di arma clandestina e ricettazione.

Nella nottata i militari, nel corso dell’effettuazione di un posto di controllo, hanno imposto l’alt al conducente una Peugeot 107 che, sin da subito, ha evidenziato inequivocabili segnali di nervosismo che non sono a loro passati inosservati.

L’uomo è stato così sottoposto ad un’accurata perquisizione personale e veicolare che, manco a dirlo, ha dato immediatamente ragione allo spirito osservatore dei militari infatti, occultata nella parte finale sottostante il sedile anteriore del passeggero, all’interno di un involucro di cellophane trasparente, hanno rinvenuto una pistola semiautomatica con caricatore vuoto inserito il cui numero di matricola era in parte illeggibile, detenuta abusivamente dall’uomo.

L’arma sequestrata sarà oggetto di perizia per verificare il suo utilizzo in fatti di cronaca mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.

A Siracusa sventato traffico illegale

La striscia di arresti per possesso di armi testimonia che a Siracusa esiste un traffico illegale ma soprattutto che c’è tanta gente in giro con le pistole in tasca. Un uomo arrestato il mese scorso Claudio Nicosia, 30 anni, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta “modello 418” calibro 6.35 con matricola abrasa. L’arma, una semiautomatica, risultava funzionante e rifornita di caricatore con 4 cartucce” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Il trentenne è accusato di detenzione di arma clandestina e di relativo munizionamento e di resistenza a pubblico ufficiale: come disposto dalla Procura di Siracusa si trova ai domiciliari, in attesa di essere sentito dal gip del Tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. Gli agenti non sono andati a caso, da ore sarebbero stati sulle sue tracce fino a quando lo hanno intercettato in via Pasquale Salibra, nel rione della Pizzuta, in sella ad uno scooter.