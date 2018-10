Cerimonia apertura il 18 novembre

“Pochi giorni prima l’entrata in funzione del plesso di emergenza del Policlinico di Catania di via Santa Sofia sarà approntata una simulazione di protezione civile che sarà un vero e proprio stress test per la struttura e per il personale che vi lavorerà. In pratica sarà simulata una calamità naturale, ciò consentirà di comprendere la capacità di reggere ad una condizione eccezionale di accessi al pronto soccorso”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine dell’incontro all’ospedale Garibaldi Centro, rendendo una tappa del cronoprogramma in vista dell’apertura del nuovo pronto soccorso del Policlinico di Catania, prevista per il prossimo 18 novembre.