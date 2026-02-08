Politica siciliana in lutto per la morte di Angelo Attaguile, noto esponente della Dc prima, del Movimento per l’autonomia e della Lega poi. Attaguile è scomparso all’era di 78 anni.

Fu il primo siciliano aderente alla Lega

Di Attaguile è facile ricordare come sia stato il primo siciliano ad aderire nel 2014 è stato il primo ad aderire alla Lega al suo sbarco nell’Isola. Ma la sua militanza politica comincia molto prima, nelle giovanili della Democrazia Cristiana Negli anni Settanta, infatti, Attaguile fu responsabile nazionale del Movimento giovanile della DC.

Originario di Grammichele, lo stesso grosso centro del catanese che ha dato i natali a Raffaele Lombardo, Attaguile nel 2005 fu candidato sindaco per la Dc a Catania. Nello stesso anno aderì al Movimento per l’autonomia proprio del suo concittadino di Raffaele Lombardo e nel 2013 venne eletto alla Camera dei deputati.

L’Addio al Movimento avvenne, però, l’anno successivo, nel 2014, quando, primo in Sicilia, scelse la strada dell’adesione alla Lega di Salvini o meglio all’appena nato movimento Noi con Salvini. Per un anno Attaguile ne fu anche segretario fino al passaggio del movimento all’interno del partito.

Durante la sua carriera ha ricoperto anche ruoli di sottogoverno come quello di presidente dell’Istituto autonomo case popolari di Catania ma nella città etnea lo si ricorda anche come ex presidente del Calcio Catania.

Il cordoglio politico

“Con la scomparsa di Angelo Attaguile viene meno una figura che ha contribuito al dibattito politico con un pensiero originale e non convenzionale” lo afferma Nino Minardo, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“Di Attaguile – aggiunge – ricorderemo l’impegno politico e il tentativo di declinare in maniera nuova un rapporto non scontato tra cristianesimo democratico e autonomismo. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le mie più sentite condoglianze”.

“Esprimo il cordoglio di tutta la comunità della Lega della Sicilia per la scomparsa di Angelo Attaguile, già commissario del partito in Sicilia. Perdiamo un uomo probo e di grande passione civile che ha ricoperto ruoli importanti nel mondo dello sport, guidando per oltre un decennio il Catania calcio. Deputato nazionale, ha condiviso con Matteo Salvini un percorso che lo ha portato ai vertici della segreteria nazionale con la responsabilità politica per le regioni del Sud. Alla sua famiglia ed a quanti lo hanno apprezzato, rappresentiamo tutta la nostra vicinanza, ricordandolo per la sua grande capacità politica e per l’impegno speso a favore della Sicilia” afferma Nino Germanà, senatore e segretario della Lega in Sicilia.