Conclusa a Catania la XX Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica

“Siamo in un momento di cambiamenti epocali per l’Agenzia Italiana del Farmaco, che riguardano non solo le procedure regolatorie di assessment e di negoziazione del prezzo dei medicinali, ma anche quelle per la completa e definitiva applicazione del regolamento europeo per la sperimentazione clinica, e la struttura interna della stessa Aifa”. È con queste parole che il professore Filippo Drago, ha aperto ufficialmente la XX edizione della Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica, che si è svolta all’interno dell’aula Magna “Umberto Scapagnini” della Torre Biologica di Catania.

A promuovere l’evento il Master di II livello in Discipline Regolatorie del Farmaco, diretto dal professor Drago, ordinario di Farmacologia all’Università di Catania, in collaborazione con il Cerd – Centro per la Ricerca e la Consultazione in HTA e Discipline Regolatorie del Farmaco.

Focus sulla “Rimborsabilità e negoziazione dei medicinali”

Al centro del dibattito la “Rimborsabilità e negoziazione del prezzo dei medicinali: il nuovo Regolamento di AIFA”, per fare il punto sullo stato di applicazione del Decreto del 2 agosto 2019.

“Il tema della ventesima edizione della Conferenza – ha dichiarato il professor Drago – è stato scelto per discutere e proporre soluzioni per il definitivo riassetto di questa materia. Il nuovo regolamento per il prezzo e rimborso dei farmaci non è solo, infatti, un manuale di istruzione documentale ma certamente anche uno strumento d’indirizzo che introduce nel nostro sistema regolatorio elementi di assoluta novità che ridefiniscono i criteri di giudizio sul modello del cost-effectiveness piuttosto che su quello del budget impact”.

Presente una platea prestigiosa di esperti del settore e rappresentanti delle autorità competenti. A dare i saluti istituzionali il rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, che ha sottolineato l’importanza della ricerca scientifica, grazie alla quale si sta uscendo fuori da due anni molto difficili a causa dell’emergenza pandemica.

Priolo “Messaggio che noi ricercatori dobbiamo capitalizzare”

“Questo è un messaggio che adesso noi ricercatori dobbiamo capitalizzare – ha detto il rettore – per il futuro e soprattutto in vista dell’opportunità del PNRR che può consentire al nostro Paese di compiere un notevole balzo in avanti. E tutti noi adesso abbiamo la responsabilità di sfruttare al meglio queste ingenti risorse da investire in ricerca e in innovazione per ridurre quel divario ancora esistente tra Nord e Sud. La Conferenza nazionale sulla Farmaceutica, che l’Università di Catania ha il piacere di ospitare, rappresenta un’occasione importante di confronto per tutti gli studiosi e ricercatori impegnati in questo campo. Mi rivolgo in particolar modo agli allievi del master in Discipline Regolatorie del Farmaco: sfruttate queste occasioni di confronto con i massimi esperti del settore”.

Nel tavolo dei relatori Nicola Magrini, direttore generale di Aifa, che ha messo in evidenza l’impegno dell’Agenzia così come quello di Ema nel valutare l’efficacia e la sicurezza dei farmaci e in particolare il valore comparativo rispetto alle terapie disponibili. Il prezzo riguarda la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, che è universalistico. In Italia i farmaci più importanti sono garantiti a tutti in modo gratuito.

Nuova combinazione di monoclonali per il Covid19

E a proposito di farmaci e terapie, si è parlato anche della nuova combinazione di monoclonali per il Covid19.

“La nuova associazione di AstraZeneca – spiega Magrini – sarà destinata a soggetti che non hanno risposto al vaccino o che sono immunodepressi e potrà essere utilizzata come una terapia profilattica o nelle fasi iniziali di contagio”.

Lorenzin “Rendere sostenibile il nostro SSN per i prossimi 25 anni”

In collegamento streaming l’ex ministro alla Salute, Beatrice Lorenzin che ha parlato della straordinaria opportunità del PNRR.

“Senza un adeguato e strutturato investimento – ha detto l’onorevole Lorenzin – sul Fondo Sanitario Nazionale non riusciremmo a raggiungere gli obiettivi di cui abbiamo bisogno, risolvendo alcuni nodi cruciali nel rapporto tra Stato e Regioni in particolare sulla qualità del farmaco. Dobbiamo rendere sostenibile il nostro SSN per i prossimi 25 anni, a fronte di trasformazioni demografiche della nostra società, diventando leader in settori ad alto tasso di innovazione. Dobbiamo dare una nuova strategia di sviluppo al nostro Paese – conclude – con riforme sul piano della salute e della ricerca. Dobbiamo scagliarci come una freccia verso il PNRR, con una struttura sanitaria ammodernata e più forte, rispetto alla crisi pandemica”.

Gli intervenuti

Tra gli altri relatori intervenuti: Massimo Scaccabarozzi (presidente di Farmindustria), Renato Bernardini (componente del consiglio di amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco), Giorgio Racagni (presidente della Società Italiana di Farmacologia); Pasquale Frega (presidente e amministratore delegato di Novartis Italia); Massimo Riccaboni (professore di Economia, IMT di Lucca), Francesca Patarnello (dirigente di AstraZeneca), Americo Cicchetti (direttore di ALTEMS, Università Cattolica di Roma), Giovanna Scroccaro (presidente del comitato prezzi e rimborso di AIFA).

A dare un valore aggiunto alla Conferenza, che giovedì 17 è stata preceduta da una Tavola Rotonda alla Torre Biologica, un’iniziativa solidale, dedicata ad una raccolta fondi in favore di Lad Onlus, fondata nel 2010 da cinque psicologi dell’Unità Operativa di Ematologia ed Oncologia Pediatrica del Policlinico di Catania.