Le parole del docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato da La Stampa, ha affermato: “Lo stato di emergenza può cessare, ma con l’accortezza di mantenere i pilastri che reggono la nostra libertà attuale: ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi”.

E sulla quarta dose di vaccino anti Covid-19 ha detto: “È un inizio alla luce dell’esperienza israeliana per i fragili, ma è probabile che in autunno sarà utile a tutti”, anche perchè sulle varianti “l’equilibrio è precarissimo. Nessuno può sapere se e quando uscirà una nuova variante. Sta emergendo in alcuni Paesi Omicron 2, per esempio, più contagiosa ancora e non si sa quanto patogenica”.

Il docente ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma ha anche detto che “la pandemia finirà quando cesserà in tutto il mondo. Una buona notizia è il nuovo hub vaccinale in Sudafrica per produrre dosi per tutto il continente africano, in accordo con l’Europa. La volontà dei governi è indurre le case farmaceutiche al trasferimento tecnologico o alla sospensione temporanea dei brevetti”.

Infine, è necessario proseguire la vaccinazione in tutto il mondo perché “il virus dilaga nei Paesi con bassa e scarsa copertura vaccinale, come appunto Hong Kong“.