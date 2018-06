l'uomo avrebbe rifiutato di attendere in barella il ricovero

A seguito della diffusione di un video che riprende “un uomo sdraiato su un giaciglio di fortuna” presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Acireale, il direttore generale dell’Asp di Catania, dr. Giuseppe Giammanco, ha disposto l’immediata verifica dell’accaduto.

«È una storia di fragilità simile a molte altre che si vedono in un Ospedale – afferma il dr. Giammanco -. Agli operatori va riconosciuto il merito di avere prestato le cure dovute utilizzando l’approccio più adeguato».

La Direzione medica di Presidio ha sentito gli operatori del Pronto Soccorso ed ha acquisito la documentazione clinica.

«L’uomo ritratto nel video – spiega il dr. Alfio Cristaudo, direttore medico dell’Ospedale acese – è un paziente del quale conosciamo la storia clinica perché ha fatto accesso altre volte in Ospedale».

Nella notte del 2 giugno il paziente è giunto al Pronto Soccorso, con mezzo del 118, in codice verde-poco critico, per ulcere torpide agli arti inferiori. Gli è stato proposto il ricovero, ma ha rifiutato sia le medicazioni che il ricovero.

Nella mattina del 3 giugno è tornato al Pronto Soccorso, sempre con mezzo del 118, in codice verde-poco critico. Sono stati effettuati gli esami previsti dalle procedure e sono state richieste le necessarie consulenze specialistiche.

Il paziente, nel corso del ricovero al Pronto Soccorso, si è rifiutato, anche in modo aggressivo, di adagiarsi in barella, preferendo una sedia rotelle.

Nel pomeriggio del 3 giugno ha finalmente accettato di stendersi sulla barella, ma nella notte l’ha abbandonata, allontanandosi di soppiatto verso una zona esterna all’area di ricovero e, eludendo la sorveglianza degli operatori, si è coricato a terra.

Gli operatori, per tutta la notte, in un continuo andirivieni, lo hanno ricondotto nella zona di ricovero e lo hanno invitato a rimettersi sulla barella, ma senza esiti.

Nel turno notturno del 3 giugno erano in servizio 2 medici, 3 infermieri e 3 ausiliari della ditta PFE.

Nelle prime ore della mattina del 4 giugno, dopo ripetute insistenze da parte del personale sanitario, il paziente ha, infine, accettato di farsi medicare le ulcere trofiche, evidenti nel video, preferendo, tuttavia, rimanere sempre seduto sulla sedia a rotelle.

Gli è stata somministrata l’appropriata terapia medica e nel pomeriggio, dopo diversi tentativi di ricovero nell’UO di Medicina, ha formalizzato le sue dimissioni volontarie.

Al paziente è stata fornita tutta la documentazione necessaria, con indicazione a recarsi presso il proprio medico curante.

Spesso storie analoghe vengono segnalate dai cittadini stessi agli operatori, ma non con un video postato su facebook o recapitato ad una redazione, bensì come atto di alto senso civico e di solidarietà verso chi è più fragile, consentendo così tempestivi interventi.