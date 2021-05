Stop alla linea ferroviaria Catania-Siracusa dal 31 luglio, proteste dei pendolari

Redazione di

14/05/2021

Stop alla linea ferroviaria Catania-Siracusa da fine luglio Lo stop per l’adeguamento e raddoppio della linea Trenitalia ha adottato alcune soluzioni per andare incontro ai viaggiatori Protestano i pendolari dopo che sono stati modificati gli orari estivi che entreranno in vigore domenica 13 giugno 2021 e la chiusura della linea ferroviaria Catania-Siracusa sino al 31 luglio 2021. “Questa chiusura – lamenta Giosuè Malaponti, presidente Comitato Pendolari Siciliani – mette in evidenza una situazione assurda non tanto per la decisione di chiudere la linea ferroviaria nel periodo estivo, così come è stato fatto nell’estate del 2016 e nel 2017 ma dal fatto che né i territori interessati, né i viaggiatori e pendolari a tutt’oggi sono stati informati di questa chiusura già programmata e dei relativi disagi/disservizi che essa comporterà”. Nessun tavolo di confronto con i pendolari L’intervento prevedeva una prima fase funzionale dell’adeguamento e raddoppio della linea Catania – Siracusa ed è stato suddiviso in due lotti funzionali. Inoltre permetterà la riduzione di tempi di percorrenza di circa il 10% (appena 10 minuti) rispetto a quelli attuali. “Desideriamo fare presente che non c’è stato alcun tavolo di confronto con i Comitati dei Pendolari, le Associazioni dei Consumatori per cercare di trovare soluzioni a garanzia dell’ottimizzazione degli eventuali disagi/disservizi, né per la programmazione degli orari del programma annuale/estivo, nonostante sia previsto dal Contratto di Servizio”, aggiunge il rappresentante dei pendolari. I provvedimenti di Trenitalia Trenitalia ha adottato alcune soluzioni per andare incontro ai viaggiatori. “Treno + Bus sostitutivo” dal 13 giugno, già pubblicati e acquistabili sul portale Trenitalia.it ma anche su questo tema i pendolari dicono che “dagli orari dei bus che dovranno sostituire le corse dei treni in entrambe le direzioni riscontriamo che i tempi di percorrenza sono abbastanza lunghi per come è stato strutturato il servizio sostitutivo e che riteniamo non del tutto funzionale. Le richieste dei pendolari La richiesta è che il Dipartimento Trasporti, dovrebbe chiedere all’impresa ferroviaria d’istituire condizioni di viaggio quantitativamente e qualitativamente paragonabili all’offerta base. Chiesti bus sostitutivi diretti tra Catania-Priolo-Melilli-Siracusa e viceversa e bus sostitutivi tra Catania e Augusta facendo le fermate di CT Aeroporto, Bicocca, Lentini e Augusta.

Stop alla linea ferroviaria Catania-Siracusa da fine luglio

Lo stop per l’adeguamento e raddoppio della linea

Trenitalia ha adottato alcune soluzioni per andare incontro ai viaggiatori

Protestano i pendolari dopo che sono stati modificati gli orari estivi che entreranno in vigore domenica 13 giugno 2021 e la chiusura della linea ferroviaria Catania-Siracusa sino al 31 luglio 2021. “Questa chiusura – lamenta Giosuè Malaponti, presidente Comitato Pendolari Siciliani – mette in evidenza una situazione assurda non tanto per la decisione di chiudere la linea ferroviaria nel periodo estivo, così come è stato fatto nell’estate del 2016 e nel 2017 ma dal fatto che né i territori interessati, né i viaggiatori e pendolari a tutt’oggi sono stati informati di questa chiusura già programmata e dei relativi disagi/disservizi che essa comporterà”.

Nessun tavolo di confronto con i pendolari

L’intervento prevedeva una prima fase funzionale dell’adeguamento e raddoppio della linea Catania – Siracusa ed è stato suddiviso in due lotti funzionali. Inoltre permetterà la riduzione di tempi di percorrenza di circa il 10% (appena 10 minuti) rispetto a quelli attuali. “Desideriamo fare presente che non c’è stato alcun tavolo di confronto con i Comitati dei Pendolari, le Associazioni dei Consumatori per cercare di trovare soluzioni a garanzia dell’ottimizzazione degli eventuali disagi/disservizi, né per la programmazione degli orari del programma annuale/estivo, nonostante sia previsto dal Contratto di Servizio”, aggiunge il rappresentante dei pendolari.

I provvedimenti di Trenitalia

Trenitalia ha adottato alcune soluzioni per andare incontro ai viaggiatori. “Treno + Bus sostitutivo” dal 13 giugno, già pubblicati e acquistabili sul portale Trenitalia.it ma anche su questo tema i pendolari dicono che “dagli orari dei bus che dovranno sostituire le corse dei treni in entrambe le direzioni riscontriamo che i tempi di percorrenza sono abbastanza lunghi per come è stato strutturato il servizio sostitutivo e che riteniamo non del tutto funzionale.

Le richieste dei pendolari

La richiesta è che il Dipartimento Trasporti, dovrebbe chiedere all’impresa ferroviaria d’istituire condizioni di viaggio quantitativamente e qualitativamente paragonabili all’offerta base. Chiesti bus sostitutivi diretti tra Catania-Priolo-Melilli-Siracusa e viceversa e bus sostitutivi tra Catania e Augusta facendo le fermate di CT Aeroporto, Bicocca, Lentini e Augusta.