Diversi clienti sorpresi dentro il pub “Area 51”

Il personale delle Volanti di Catania, in via Coppola, ha scoperto dentro il pub “Area 51” alcuni utenti che consumavano cocktails al bancone. Gli agenti hanno identificato il proprietario dell’esercizio commerciale, peraltro già più volte sottoposto a procedimenti amministrativi in passato. A seguito dell’accertamento, con l’ausilio della Polizia Locale, l’uomo è stato sanzionato per la violazione delle misure di contenimento previste dal Dpcm 19/2020, con l’ulteriore sanzione accessoria della chiusura provvisoria del locale per la durata di 5 giorni.

L’intervento degli uomini delle Volanti, che hanno colto sul fatto titolare e avventori che stavano consumando bevande alcooliche all’interno del pub, ha “cristallizzato gli eventi, che sono stati prima sanzionati ai sensi del Dpcm, che sospende le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al fine di contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.

In questo caso, con l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale, venne inflitta la sospensione dell’attività per 5 giorni, anche in applicazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana. Con l’intervento del Questore, però, adesso il pub dovrà rimanere chiuso per ben 15 giorni, che decorreranno dal termine della prima misura sanzionatoria, quindi dal 16 maggio.