Fratelli Sicilia lancia il panettone alla zucca che conquista anche l’estero

L’autunno ha un nuovo sapore e arriva dalla Sicilia. Si chiama Pumpkin Spice ed è il nuovo panettone artigianale firmato Fratelli Sicilia, l’azienda dolciaria etnea fondata dai fratelli Salvo e Piero Motta che negli ultimi anni si è affermata tra le realtà più dinamiche del comparto dolciario italiano.

Una creazione che guarda oltre l’oceano e si ispira alla tradizione nordamericana della pumpkin pie, reinterpretata con ingredienti e tecniche produttive che affondano le radici nella migliore tradizione artigianale siciliana. Il risultato è un grande lievitato che celebra i colori, i profumi e le atmosfere dell’autunno, anticipando il clima delle festività natalizie.

Un incontro tra Sicilia e America

Più che una semplice novità di stagione, il Pumpkin Spice rappresenta l’incontro tra due culture gastronomiche. Da un lato la tradizione americana dei dolci a base di zucca e spezie, dall’altro l’arte italiana dei grandi lievitati e la qualità delle materie prime siciliane. Zucca gialla, farine dell’entroterra ennese, agrumi coltivati dalla famiglia Motta e una miscela aromatica composta da cannella, cardamomo, noce moscata, zenzero e chiodi di garofano danno vita a un prodotto che punta a distinguersi per carattere e autenticità.

“Pumpkin Spice nasce non solo come omaggio alla tradizione nordamericana della pumpkin pie, ma anche come celebrazione dell’autunno, la stagione del raccolto, del foliage e di Halloween, che preannuncia l’arrivo di un lungo periodo di feste”, spiegano Salvo e Piero Motta.

Lievitazione naturale e ingredienti selezionati

Il nuovo lievitato artigianale, proposto nel formato da mezzo chilo, è realizzato con lievito madre rinfrescato quotidianamente e sottoposto a una lenta lievitazione naturale di 36 ore. L’impasto viene arricchito con zucca semi-candita e da un mix di spezie che richiama immediatamente i profumi dell’autunno. A completare il tutto, cubetti di cioccolato fondente che bilanciano la naturale dolcezza della zucca e conferiscono maggiore complessità al gusto. Ne nasce un dolce soffice e leggero, pensato per accompagnare la colazione o una pausa con tè e caffè, ma anche per essere servito a fine pasto come dessert.

Un successo che parla internazionale

Dietro il Pumpkin Spice c’è una precisa strategia aziendale: valorizzare l’identità siciliana aprendosi ai mercati internazionali. “Con questo prodotto artigianale abbiamo riscontrato un forte apprezzamento soprattutto sul mercato estero, perché rappresenta la sintesi perfetta tra la tradizione nordamericana, l’arte dei grandi lievitati e l’eccellenza delle materie prime della nostra terra”, sottolineano i fratelli Motta. Una scelta che riflette il percorso di crescita dell’azienda di Belpasso, sempre più orientata all’export e alla promozione del Made in Sicily nel mondo.

Da un laboratorio di famiglia a una realtà da 6,5 milioni di euro

La storia di Fratelli Sicilia nasce nella pasticceria dello zio, a Paternò. È lì che prende forma il sogno imprenditoriale dei fratelli Motta, trasformato nel 2016 in un marchio che oggi conta circa 80 dipendenti e un fatturato di 6,5 milioni di euro registrato nel 2025, con una crescita annua del 35%. L’azienda ha saputo coniugare lavorazione artigianale e innovazione tecnologica, investendo in ricerca, tracciabilità delle filiere, sicurezza alimentare e sostenibilità. Un modello che le ha consentito di ampliare costantemente la produzione fino a raggiungere oltre novanta referenze tra grandi lievitati, biscotti, creme e specialità della tradizione siciliana. Oggi il 65% del fatturato arriva dai mercati esteri, confermando il ruolo di Fratelli Sicilia come esempio di imprenditoria giovane capace di competere sui mercati internazionali senza rinunciare alle proprie radici.

“Lavorazione artigianale e visione industriale è il nostro motto”, spiegano i fondatori. “Vogliamo mantenere standard qualitativi altissimi attraverso l’eccellenza delle materie prime e dei processi produttivi, utilizzando la tecnologia come supporto a una crescita sostenibile e organizzata”.

Un percorso che parte dai piedi dell’Etna e arriva sulle tavole di tutto il mondo, portando con sé i sapori autentici della Sicilia e, da oggi, anche il profumo avvolgente dell’autunno.