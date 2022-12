E’ stato scoperto nel Catanese e lui ha reagito con violenza

Finisce male a un pusher che è stato beccato dai poliziotti in flagranza nella zona del quartiere Nesima di Catania. E’ stato arrestato non solo per la detenzione dello stupefacente ma anche per essersi scagliato con gli agenti. Si sono registrati nello stesso contesto operativo un altro arresto e due denunce.

L’intervento in via Gualanti

L’operazione si inquadra nell’ambito dell’attività portata avanti dagli agenti del commissariato Nesima, i quali hanno effettuato controlli mirati a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di propria competenza. Il loro intervento è stato registrato in particolare in via Francesco Gualanti dove è stato arrestato un pluripregiudicato. Le accuse per lui sono di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La roba sequestrata

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 15 involucri di marijuana, oltre alla somma di 240 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dello spaccio. Al momento del controllo, l’uomo si è opposto fisicamente agli agenti che, però, sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. Un altro soggetto è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, a seguito di un furto.

Due denunce

Inoltre, due sono anche le denunce. Una è scattata per il reato di omessa custodia di cose sottoposte a sequestro. L’altra per “furto con destrezza” di un cellulare in un esercizio commerciale. Infine, sono state elevate diverse sanzioni al codice della strada e sono stati controllati soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Altro spacciatore arrestato nei giorni scorsi in provincia

Un altro giovane insospettabile faceva il pusher nella zona di Acireale, nel Catanese, e per questo è stato arrestato appena qualche giorno fa. A mettere gli occhi addosso a lui i poliziotti del locale commissariato che lo hanno arrestato in flagranza. La polizia di Stato ha arrestato un giovane di Acireale per spaccio di stupefacenti. L’operazione è scattata con l’intervento di personale della squadra investigativa del commissariato di Acireale. Ad essere stati predisposti mirati servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti che hanno consentito di far scattare le manette, nella flagranza di reato, per un giovane incensurato di 19 anni.