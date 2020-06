Un arresto per spaccio nel quartiere di San Giovanni Galermo

Il personale del Commissariato di Adrano (Ct), ha denunciato in stato di libertà A.D.M., 42 anni, per danneggiamento. Grazie al tempestivo intervento della Volante del predetto Commissariato si sono evitati maggiori danni all’Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura di quel Centro.

Gli Agenti, infatti, hanno colto in flagranza di reato l’uomo, residente ad Adrano, mentre con l’utilizzo di un mattone era intento a danneggiare la vetrata della struttura scolastica. Una telefonata al centralino del Commissariato ha segnalato un uomo intento a danneggiare la finestra della scuola con un mattone di terracotta.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno sentito dei forti rumori giungere dall’interno dell’istituto. A quel punto hanno deciso di scavalcare l’inferriata e di dirigersi verso il punto dal quale proveniva il rumore e lì veniva sorpreso l’uomo mentre frantumava una vetrata. Bloccato immediatamente l’uomo è stato portato negli Uffici di Polizia e denunciato.

Sempre ieri la Squadra Mobile di Catania ha arrestato Nancy D’Amico, 31 anni, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Nel corso di una incursione dei “Falchi” è stato permesso di fare irruzione in una “casa di spaccio” nel quartiere di San Giovanni Galermo.

Gli appostamenti delle pattuglie avevano infatti permesso di focalizzare l’attenzione su uno stabile in cui erano continui i passaggi di soggetti tossicodipendenti. A gestirla era una donna che è stata trovata in possesso di 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 125 euro in contanti. La donna è stata messa agli arresti domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.