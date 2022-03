E’ accaduto in un comune della provincia catanese

Nonostante fosse agli arresti domiciliari comunque era uscito di casa ed aveva violato la misura. Ma, per sua sfortuna, è incappato in un’attività di controllo dei carabinieri che lo hanno riconosciuto, identificato e denunciato.

L’attività di controllo

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno denunciato un 31enne di Randazzo con l’accusa di evasione. Nell’ambito delle attività di controllo espletate nell’ambito del territorio di competenza, i carabinieri hanno proceduto al controllo di diverse persone fino a quando, nel transitare nei pressi di piazza Currò, hanno subito notato il giovane che camminava tranquillamente in strada ed è stato subito riconosciuto per le sue pregresse vicende giudiziarie.

Gli accertamenti

Dai successivi accertamenti effettuati è emerso che l’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari nel Comune di Randazzo, aveva pensato di recarsi in trasferta nel capoluogo etneo.

L’evasione di due fratelli

Nella provincia catanese un’altra evasione si è verificata qualche settimana fa anche abbastanza curiosa. Protagonisti due fratelli inseparabili, anche nelle disavventure. E’ il caso accaduto a due uomini di 28 e 29 anni di Ramacca . Entrambi sono andati incontro allo stesso destino, quello di essere inseguiti e arrestati dai carabinieri. Avevano deciso di uscire e andare a passeggio nonostante fossero destinatari di arresti domiciliari. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Palagonia li hanno arrestati in flagranza di reato. I militari dell’Arma non li hanno trovati all’interno della loro casa. Sono state immediatamente attivate le ricerche nelle strade limitrofe all’abitazione e in quelle del centro cittadino. Ed è qui che, poco dopo, i militari hanno individuato il più piccolo dei fratelli mentre, in tutta tranquillità, percorreva a piedi la via Giusti. Il ragazzo, quando si è accorto della presenza dei militari, ha iniziato a correre dandosi ad una precipitosa fuga, tentando di avvertire il fratello maggiore della presenza dei carabinieri.