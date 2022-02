condanne definitive

I carabinieri di Siracusa hanno eseguito tre arresti per fatti diversi a seguito di condanne definitive. A Noto, i militari hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo, condannato ad un anno di reclusione dal Tribunale di Milano per resistenza a pubblico ufficiale.

Lesioni e violenza

Come disposto dall’autorità giudiziaria, è ai domiciliari mentre è stato accompagnato in carcere, nel penitenziario di Siracusa, un altro uomo, 42 anni, per una condanna emessa dal Tribunale di Siracusa ad un anno e tre mesi per lesioni dolose e violenza privata in concorso.

Evasione fiscale e droga

Il terzo arrestato, un modicano residente a Pachino, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Pachino

ed è stato tradotto anche lui trasferito nel carcere di Cavadonna di Siracusa in quanto destinatario di una condanna a due anni, sette mesi e sette giorni per evasione fiscale e traffico di sostanze stupefacenti in esecuzione di un’ordinanza della Corte d’Appello di Catania.