Accusato di rapina aggravata e tentato omicidio

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato il catanese Antonio Faro, 34 anni, ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata e tentato omicidio.

Nella mattinata di ieri, è stata diramata una nota radio di uuna rapina ai danni di una farmacia a piazza Risorgimento dove erano stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco. L’autore, con il volto coperto, aveva fatto ingresso nell’esercizio commerciale e dopo aver minacciato il dipendente sparando due colpi verso il soffitto, si era impossessato dei contanti contenuti all’interno dei registratori di cassa. L’uomo si era poi dato alla fuga a bordo di un’auto. Una pattuglia dei “Falchi e dell’Anti Rapina” della Squadra Mobile ha incrociato il veicolo in fuga.

L’uomo, con ancora la pistola impugnata, mentre era alla guida, ha provato ad investire la pattuglia, uno dei poliziotti intervenuti è caduto a terra. L’altro poliziotto ha inseguito e bloccato il rapinatore.

All’interno dell’auto c’era la refurtiva, circa 600 euro, poi restituita al titolare. E’ stata sequestrata anche l’arma impugnata dall’arrestato ed utilizzata per compiere il reato. Pistola risultata successivamente essere caricata con proiettili a salve e fedele riproduzione di un arma vera. L’uomo, portato in carcere, era diventato un ossessione per i commercianti della città terrorizzando dipendenti e clienti, puntandogli l’arma ed esplodendo in ogni occasione dei colpi di pistola.