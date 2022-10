La Procura della Repubblica di Catania, nell’ambito delle indagini a carico di due soggetti, entrambi 45enni di Catania, ritenuti responsabili di per “rapina aggravata in concorso”, commessa il 26 luglio scorso ai danni di una farmacia del comune di Aci Catena, ha richiesto e ottenuto nei loro confronti dal GIP del Tribunale etneo, la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acireale (CT).

Le immagini che inchiodano i due rapinatori

Il provvedimento trae origine dalle indagini dei militari nelle fasi immediatamente successive alla consumazione della rapina. I Carabinieri, attraverso una attività info-investigativa, corroborata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’interno dell’esercizio commerciale, sono riusciti in brevissimo tempo a individuare gli autori del reato ed a ricostruire con esattezza lo svolgimento della rapina, indubbiamente efferata.

La rapina in farmacia e la fuga

In particolare i due complici, travisati con camici bianchi e passamontagna, hanno fatto irruzione all’interno della farmacia, minacciando con una pistola sia la clientela presente, sia gli impiegati, costretti a consegnare il contenuto della cassa, pari a circa 1.000 euro. I rapinatori, datisi alla fuga a bordo di uno scooter, hanno poi raggiunto una strada di campagna distante circa 500 metri, dove si sono disfatti del vestiario usato per camuffarsi, gettandoli in una discarica a cielo aperto nella stessa strada.

I due portati nel carcere di Catania

Purtroppo per loro, i militari sono riusciti a monitorare le varie vie di fuga che i malviventi avrebbero potuto utilizzare, individuando una ulteriore telecamera che li ha immortalati mentre si stavano cambiando d’abito. I due uomini, uno dei quali già sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati entrambi portati nella casa circondariale catanese di Piazza Lanza.

Rapinatore dai domiciliari a Palermo

A Palermo un’altra storia di rapina ‘singolare. E’ evaso dai domiciliari per entrare in un supermercato a Palermo, portare via diversa merce dagli scaffali e aggredire i dipendenti. I carabinieri della stazione di Brancaccio hanno arrestato Ivan Sciabica 22 anni accusato di tentata rapina impropria ed evasione.