E’ accusato di almeno 5 rapine, in carcere tunisino di 21 anni

14/03/2023



La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un tunisino di 21 anni, Saif Jeddou accusato di rapina e lesioni personali aggravate. Il giovane e un suo connazionale già sottoposto a misura cautelare, sarebbero stati gli autori di almeno cinque episodi di rapina, di cui una tentata, compiuti nel mese di febbraio.

Le indagini e il fermo del tunisino

Le indagini sono nate da un precedente provvedimento di fermo riguardante un connazionale di Jeddou, indiziato a sua volta, di aver commesso, in concorso con due complici, una rapina finita con la sottrazione di un telefono cellulare e della somma di 500 euro, ai danni di un altro extracomunitario, al quale era stata provocata anche

una ferita alla mano con prognosi di trenta giorni.

Aveva sempre lo stesso modo di agire

Dal monitoraggio di banche dati di soggetti stranieri e la visione delle riprese dei sistemi di video sorveglianza, Jeddou è stato individuato quale presunto responsabile di queste violente aggressioni con finalità predatorie. Le rapine sono state tutte commesse nella zona della stazione ferroviaria centrale di Catania secondo un rodato modus operandi, consistente nell’avvicinamento, con una banale scusa, delle persone prese di mira, per poi aggredirle per rubargli denaro, cellulare o altri effetti personali, anche mediante l’utilizzo di bottiglie di vetro, usate come oggetti contundenti.

L’uomo in carcere

Jeddou, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato rintracciato nei pressi di piazza Giovanni XXIII e portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.

