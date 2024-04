E’ morto l’uomo di 76 anni ritrovato oggi dai vigili del fuoco che si è perso nelle campagne di Caltagirone la scorsa notte. La ricerca si è protratta per tutta la mattina dopo aver ricevuto, stamani, la segnalazione da parte dei congiunti e l’anziano è stato ritrovato. Dopo essere stato elitrasportato in ospedale i sanitari ne hanno costatato il decesso. Troppo impervia la zona in cui era finito l’anziano che è stato recuperato dall’elicottero con l’ausilio del verricello.

I vigili del fuoco di Caltagirone in azione

Sul posto hanno operato la squadra del distaccamento di Caltagirone con un posto di comando avanzato e la funzione di topografia applicata al soccorso.

Anche un elicottero per la ricerca

La ricerca è stata condotta anche con l’utilizzo del nucleo cinofili del vigili del fuoco e con il supporto aereo di un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Catania.

L’uomo individuato in una zona impervia

L’uomo è stato individuato in una zona impervia e difficilmente accessibile proprio dell’equipaggio del velivolo, in contrada Valle delle Ferle. Immediatamente raggiunto e soccorso dalla squadra è stato trasportato con lo stesso elicottero presso il presidio ospedaliero di Caltagirone e consegnato alle cure dei sanitari.

Presenti sul posto, a collaborare alle ricerche, anche militari del locale comando dell’Arma dei carabinieri, personale della Forestale regionale e sanitari del servizio 118.

La nota dei vigili del fuoco

“La posizione in cui si trovata l’anziano di 76 anni era inaccessibile da terra, dunque, si è reso necessario recuperarlo con l’elicottero con manovra in stazionamento, l’ausilio del verricello e l’intervento dei nostri elisoccorritori. Imbarcare l’anziano sul nostro velivolo era, dunque, l’unico modo per recuperarlo in quella condizione. Una volta a bordo e nell’impossibilità di consegnarlo ai sanitari intervenuti sul posto, che avrebbero fatto “in situ” le proprie valutazioni, si è deciso di elitrasportarlo direttamente nel vicino ospedale di Caltagirone, dotato di elisuperficie. Giunto sul posto, i sanitari dell’ospedale, ne hanno constatato il decesso”.

