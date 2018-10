“Sono in attesa di conoscere le relazioni conclusive della Protezione civile regionale, dopo le ricognizioni effettuate a Biancavilla e Santa Maria di Licodia. In base ai risultati delle verifiche, predisporremo ogni intervento urgente finalizzato, soprattutto, a ripristinare le condizioni di sicurezza delle scuole e renderle sicure per consentirne la celere riapertura”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Intanto il Comune di Biancavilla ha avanzato alla Regione la richiesta di “riconoscimento dello stato di calamità naturale” alla luce dei danni causati dall’evento sismico verificatosi nella notte dello scorso 6 ottobre. Una deliberazione formalizzata oggi dalla Giunta comunale e consegnata questo pomeriggio all’Assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, giunto a Biancavilla. “Il Governo regionale farà la sua parte”, ha spiegato l’Assessore della giunta guidata da Nello Musumeci.

