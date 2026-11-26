Sono in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione dell’area artigianale di Nicolosi, nel Catanese, un intervento finanziato dalla Regione Siciliana con circa 1,46 milioni di euro per ammodernare infrastrutture, viabilità e servizi destinati alle piccole e medie imprese del territorio.

A fare il punto sullo stato di avanzamento del cantiere è stato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che nella giornata di oggi ha effettuato un sopralluogo tecnico nella zona produttiva etnea per verificare direttamente la fase conclusiva delle opere.

Gli interventi previsti: viabilità, energia e sicurezza

Il progetto, finanziato dall’assessorato delle Attività produttive attraverso le risorse del Programma operativo complementare (Poc) Sicilia 2014-2020, punta alla rigenerazione complessiva e al potenziamento funzionale del polo artigianale. Nel dettaglio, le risorse stanziate (quasi 1,5 milioni di euro) sono state impiegate per:

L’ammodernamento delle infrastrutture primarie e il miglioramento della viabilità interna;

L’efficientamento energetico degli impianti;

Il rafforzamento dei servizi tecnologici e dei sistemi di sicurezza dell’intera area.

“La riqualificazione delle aree artigianali rappresenta uno dei punti centrali della nostra politica industriale – dichiara l’assessore Edy Tamajo –. Per troppo tempo le imprese hanno dovuto fare i conti con infrastrutture inadeguate e servizi insufficienti. A Nicolosi, grazie all’intervento della Regione, siamo ormai vicini al completamento di opere che consentiranno agli imprenditori di operare in un contesto più moderno, sicuro e funzionale”.

L’obiettivo: ridurre i costi per le aziende e attrarre nuovi insediamenti

L’iniziativa si inserisce in una strategia regionale mirata al recupero e alla valorizzazione delle zone industriali e artigianali già presenti nell’Isola, evitando nuovo consumo di suolo e puntando a rendere più competitive le realtà locali.

“Abbiamo scelto di investire sulle aree produttive già esistenti – prosegue Tamajo – perché crediamo che la crescita economica della Sicilia passi anche dalla capacità di valorizzare ciò che abbiamo. Un’area artigianale efficiente riduce i costi per le aziende, favorisce nuovi insediamenti produttivi e crea le condizioni per incrementare l’occupazione. Il lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale di Nicolosi dimostra quanto sia importante la collaborazione tra Regione ed enti locali”.

Il sopralluogo a Nicolosi fa parte del piano di monitoraggio diretto avviato dall’assessorato sui territori per seguire l’iter dei cantieri finanziati. “Non vogliamo limitarci a finanziare progetti – conclude l’assessore – ma accompagnarli fino alla loro conclusione. La qualità della spesa pubblica si misura attraverso le opere realizzate e i benefici che queste producono. Restituire centralità alle aree artigianali significa riconoscere il valore economico e sociale delle piccole e medie imprese, che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo siciliano”.