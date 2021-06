Rissa in centro a Biancavilla, cinque arresti e due denunce

19/06/2021

Nel tardo tardo pomeriggio di venerdì i militari dell’Arma sono intervenuti I carabinieri hanno trovato un vero e proprio campo di battaglia a piazza Roma Cinque arrestati e due deferiti di età compresa tra i 22 ed i 49 anni di diversa nazionalità I carabinieri delle stazioni di Biancavilla ed Adrano hanno arrestato cinque uomini e deferiti altri due, tutti di età compresa tra i 22 ed i 49 anni, di nazionalità romena, marocchina ed albanese, perché ritenuti responsabili di rissa aggravata. Nel tardo pomeriggio di venerdì sono giunte numerose telefonate al 112, con le quali alcuni allarmati cittadini biancavillesi segnalavano una violentissima rissa a piazza Roma. Un campo di battaglia a piazza Roma I militari dell’Arma di Biancavilla, intervenuti in forze con l’ausilio dei loro colleghi di Adrano, hanno trovato al loro arrivo quello che poteva sembrare lo scenario di un campo di battaglia. Tre persone ferite, grondanti sangue distese sul selciato in attesa dei soccorsi. Una, in particolare, presentava anche delle ferite da punta alle spalle e ai fianchi. Giunte le ambulanze i militari si sono immediatamente attivati per risalire agli autori ed alle motivazioni che hanno generato il parapiglia, individuando due gemelli albanesi di 32 anni che da subito hanno dichiarato di essersi soltanto ‘difesi’. I militari hanno trovato martello e bastone in ferro Sul luogo i militari hanno rinvenuto un bastone in ferro di 60 centimetri ed un martello da carpentiere sotto due veicoli parcheggiati. Inoltre hanno acquisito le immagini di un sistema di videosorveglianza riuscendo a trovare elementi utili per l’identificazione certa delle persone coinvolte nella rissa, le cui cause scatenanti sono ancora oggetto di accertamenti. Uno dei pericoli è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita Uno dei feriti, un marocchino 32enne è stato traportato all’ospedale di Paternò dove è stato ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita, mentre presso il nosocomio di Biancavilla sono stati medicati gli altri due romeni feriti di 41 e 26 anni, i quali hanno riportato rispettivamente il primo “trauma facciale con frattura ossa proprie del naso con prognosi di 30 giorni, nonché analogamente di 10 giorni il secondo con diagnosi di “ferite multiple al dorso e gamba destra”.

